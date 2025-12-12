İzmir’de miras katliamında kan donduran detay! Suçu ağabeyine yıkmaya kalktı

'CİNAYETLERİ BEN İŞLEMEDİM, MASUMUM'

Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Maddi sıkıntılarından dolayı mirasa tek başına ulaşma isteği nedeniyle anne, baba ve ağabeyini öldürdüğü değerlendirilen Avcı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Avcı'nın ifadesinde, borçları olduğunu ancak ödediğini belirtip, "Cinayetleri ben işlemedim, masumum" dedi.

BORÇLARI VARMIŞ, ANNESİ DAİRE SATMIŞ

Öte yandan cinayet şüphelisinin profili de dikkat çekti. Çevresinin efendi, sakin ve akıllı olarak tarif ettiği Avcı'nın, internetten oyun karakterleri alıp sattığı, yüklü miktarda borcunun olduğu, bu nedenle annesinin daha önce borçlarını ödemesi için dairelerinden birini sattığı öğrenildi. Annesinin 4 dairesinin daha bulunduğu ayrıca çok sayıda araziye sahip olduğu belirtildi.