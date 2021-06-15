15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak masalının anlatım biçimini değiştirdi
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak masalının anlatım biçimini değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak masalının anlatım biçimini değiştirdi

15.06.2021, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de iktidar olduğundan beri siyaset masalının anlatım biçimi değişti. Eskiden masalın anlatımına "Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik" diye başlanırdı. Sonra da "Dönüp baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz" denirdi.

Komünizme alternatif darbecilik
Aslında "Türk-Amerikan ittifakı" denilen masalın anlatım biçimiydi bu... Amerika; Türkiye ve Yunanistan komünist olmasınlar diye Truman Doktrini diye bir şey uydurmuştu. Sonuçta komünist olmadık ama darbeci oluverdik. Amerikan demokrasisiyle iktidar olan Adnan Menderes'i de idam ettik. Arkasından darbeler darbeleri kovaladı. "Bizim çocuklar" görevlerini hep yerine getirdiler.

Her şey değişti
Bu iş 15 Temmuz 2016'da iyice çığırından çıkmıştı. İşte o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı ülkenin kaderine sahip çıkmaya çağırdı ve süreç de değişiverdi. Ama değişmeyenler de vardı. Örneğin, FETÖ'yü Amerika destekliyordu. Örneğin, PKK/PYD'yi Amerika silahlandırıyordu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ittifaklar oluşturdu. Artık Washington'daki o yüce kişinin sözü Türkiye'ye geçmiyordu.

Oyun bitti
Şimdi Brüksel'de sahnelenen oyun, eskisinden çok farklı gelişiyor. Acaba işin çapının bu ölçüde değiştiğini başta CHP olmak üzere muhalefet partileri de anladılar mı? Yoksa hâlâ "Gerekirse darbe de olabilir" diyerek vakit mi geçiriyorlar.
Önemli olan şu ki, biz seçmenler olarak dönen dolapları çok iyi anladık.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir 11.06.2021 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık yeter’ diyerek yine uyardı 10.06.2021 Perşembe
Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var 09.06.2021 Çarşamba
Amaç dünya nüfusunu azaltmaksa bu hedefe Çin’de ulaşıldı 08.06.2021 Salı
Eğer çalışmalar aksaksız sürdürülürse 3 yıl sonra Marmara kurtulmuş olacak 07.06.2021 Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleriyle Türkiye’nin rüyaları gerçek oluyor 06.06.2021 Pazar
Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı 05.06.2021 Cumartesi
Marmaray’ı görmeyen Özal’ın Kanal İstanbul konusunda da fikri yoktu 04.06.2021 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar 03.06.2021 Perşembe
Cumhur İttifakı, Türkiye’nin gündeminin çarpıtılmasına izin vermiyor 02.06.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA