14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir

Bu ayın 14'ünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmenin sonuçları büyük ölçüde bellidir.

Öncelikle biliyoruz ki, Amerikalılarda bizim S-400 hava savunma sistemimize dönük bir takıntı var. Türkiye'nin bu sistemden vazgeçmesini ya da sistemi etkisiz hale getirmemizi istiyorlar. Bu konuda taviz vermeyeceğimizi defalarca açıkladık. Ve "Siz Amerika olarak Ruslardan önce bize hava savunma sistemi satsaydınız, S-400'leri almamız gerekmeyecekti" diye defalarca hatırlattık.



F-35'ler

Bir diğer sıcak konu, Amerikan savaş uçakları olan F-35'lerin durumudur. Amerika bunları bize vermeyeceğini açıkladı. Gerekçe de yine S-400'ler. Ancak son haberlere göre bazı Amerikalılar, F-35'leri Yunanistan'a yığmayı planlıyormuş. Gerek Kıbrıs Rumları gerekse Yunanlılar, Biden yönetimi tarafından fazlaca şımartılıyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu Biden'a hatırlatacaktır.



FETÖ ve PKK

NATO ittifakı içindeki müttefikimiz Amerika'nın FETÖ'yü, PKK/PYD'yi desteklemesini bakalım Biden nasıl izah edecek? Ayrıca Amerika ile müttefik olduktan sonra Türkiye'nin bir askeri darbeler demokrasisine dönüşmesi de sanırım tartışma konusu olmalıdır. Bu arada Amerika'nın her girdiği ülkeyi perişan etmesine örnek olarak Afganistan ve Irak'ın gösterilmesi de gerekiyor.

Şunu da unutmayalım... Biden emeklilik çağına girmiş fazla parlak olmayan bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesleğinin zirvesinde bulunuyor. Bakalım bu ikilinin görüşmesinden ne çıkacak?

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