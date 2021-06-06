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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleriyle Türkiye’nin rüyaları gerçek oluyor
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleriyle Türkiye’nin rüyaları gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleriyle Türkiye’nin rüyaları gerçek oluyor

06.06.2021, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerine ilişkin olarak verdiği müjdeler, Türkiye'nin uzun yıllardır gördüğü rüyaların gerçek olacağı anlamına geliyor.

Batman petrolü
1949 yılında Maden Tetkik Arama'nın Genel Müdürü olan İhsan Ruhi Berent, Batman'da bulunan petrolü görmesi için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü oraya davet etmişti. Bu vesileyle Amerika'dan da petrol iskeleleri getirtilmişti. Ama bulunan petrol, sembolik miktardaydı.

İlkel bir kasabaydı
Ben 1962'de Diyarbakır üzerinden Batman'a gidip madencilerle görüşmüştüm. O dönemde Doğu'daki 7 ile gitmek isteyen yabancılar, polisten izin alırlardı. Uçağımız Diyarbakır'a indiğinde kasketli bir adam, benim oturduğum sıranın yanına geldi. Benim yanımda iki İngiliz vardı. "Bunların izin kâğıdı var mı, ben MİT'tenim" dedi. Ona, "İleride de Fransızlar var, onları da sorguladınız mı" diye sordum Adam güldü, "Ben günde iki gâvur yakalayayım, bu bana yeter" diye cevap verdi. Batman o dönemde çok az gelişmiş bir kasabaydı. Yabancı madenciler, vagonlarda kalıyorlardı.

Evren'in nüktesi
Kısacası, Türkiye'nin petrole ve doğalgaza özlemi hiç bitmedi. Kenan Evren'le Kuveyt'e gitmiştik. Evren, Kuveyt Emiri'ne, "Sizdeki petrolü bize aktaracak bir boru hattı yapacağız" diye nükte yapınca, Kuveytliler bunu ciddiye alıp suratlarını asmışlardı. Misak-ı Milli sınırlarındaki petrol zengini Musul'u İngilizler bize vermeyince Atatürk çok üzülmüş ve kızmıştı.

Önemli günler
Şimdi Türkiye'nin hem doğalgaz altyapısı var hem de arama gemileriyle yerin altına ulaşabiliyoruz. Gerçekten çok önemli günler yaşıyoruz. Rüyalarımız gerçek oluyor.
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