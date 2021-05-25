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Haberler Mehmet Barlas Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır
MEHMET BARLAS
Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır

Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır

25.05.2021, Salı
Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı siyasal serüvenleri günü gününe izlemiş bir gazeteci olarak, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimi ve endişelerimi seslendirmeliyim.

Beklentimiz
Önümüzdeki döneme ilişkin olarak en önemli beklentimiz, gerek FETÖ ile gerekse PKK/PYD ile Türkiye'nin kararlı mücadelesinin hiç aksamadan sürdürülmesidir. Bu iki istikrarsızlık kaynağının arkasında Amerikan derin devletinin desteği bulunduğu hatırlanırsa, söz konusu oluşumlarla mücadelenin bir "Var olmak ya da olmamak" anlamına geldiği görülebilir.

Doğu Akdeniz
Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar Doğu Akdeniz'e ilişkin ulusal çıkarları da, Amerika'nın arkasında bulunduğu Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tarafından yok sayılmak isteniyor. Bu açıdan yarının Türkiye'sini bekleyen en önemli sorunlardan biri de, Kıbrıs Türk Devleti'nin kurulması ve Ege'nin bir Yunan denizine dönüşmesini öngören planların boşa çıkarılmasıdır.

Uydu devlet
Sınırlarımız boyunca bir uydu Kürt devletinin İsrail'e bağımlı olarak kurdurulması çabaları da mutlaka yine başarısızlığa mahkûm edilmelidir. Bu arada Türkiye ile Rusya'nın dostlukları pekiştirilmeli ve Türkiye-Azerbaycan beraberliği iyice vurgulanmalıdır.

Özal sonrası
Yukarıda işaret ettiğimiz hususların 2023'ten sonra da kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Sorun tabii ki Erdoğan'lı bir Türkiye'nin devamına endeksli olacaktır. Yakın geçmişte Turgut Özal sonrası Türkiye'nin yaşadıklarını hatırlayınca, Erdoğan gibi güçlü bir liderin varlığının önemi daha iyi anlaşılır.
Bu gibi durumların tartışıldığı bir televizyon programında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış... Kübra Par'ın, "Geçmişteki çözüm süreci hata mıydı?" sorusuna Savcı Sayan şu yanıtı vermiş:

Erdoğan giderse...
"Ben hata diyorum, iyi niyetle başlanmıştı ancak sabote ettiler. Dağdan PKK inmesin diye sabote edildi... Önümüzde vicdanlı, imanlı bir lider var. Tayyip Erdoğan bir halk destanıdır. Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız. 2010'da CHP'ye operasyon yapılmasıyla Tayyip Erdoğan paralel yapının farkına vardı. CHP'yi paravan yapacaklardı. Türkiye'yi Suriye'ye çevireceklerdi."
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