İsrail savaş suçları işlerken, Amerika mahcup bir genç kız gibi davranıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail karşısındaki ezik tutumunun nedeni, Hitler'in Yahudi soykırımı yaptığı sırada Amerika'nın sessiz ve seyirci olarak kalmasından kaynaklanıyor... Ancak 2'nci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'da bir İsrail Devleti kurulduktan sonra, Amerika bu ayıplı geçmişini unutturmak için, İsrail konusunda ölçüyü kaçırmaya başladı. Ve bu ölçüsüzlük hâlâ devam ediyor.



Amerika da sabıkalı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail karşısındaki teslimiyetçi tutumunun bir diğer nedeni de, galiba Amerika'nın yakın tarihte işlediği insanlık suçlarıdır. Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atom bombası atılması, İsrail'in Filistinlilere yaptığını masumane bir cinayet olarak gösterebilir. Ya da Vietnam Savaşı'nda sivillerin bombalarla katledilmeleri ve Irak'ın işgali ertesinde bu ülkede bir milyonu aşkın insanın öldürülmesi de Amerika'nın sabıkaları arasındadır.



Dünya 5'ten büyük

Amerika bu ayıplı geçmişi yüzünden Birleşmiş Milletler'in özgürce ve adil biçimde çalışmasını da engelliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu nedenle İsrail'in işlediği savaş suçları karşısında sessiz duruyor. Bir kınama bile çıkmıyor bu Konsey'den. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin veto hakkına sahip olmaları, bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sloganına kaynaklık ediyor.



Amerika uyarmış

Dün komik bir haber yayıldı bültenlerden. Buna göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söylemiş. Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD'li diplomat, ayrıca ABD'nin İsrail'den söz konusu saldırıya ilişkin iddiaları hakkında ek detaylar talep ettiğinin altını çizerken tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya çağırmış. Blinken, bu konuda büyük sorumluluğun İsrail'in omuzlarında olduğunun altını da çizmiş...



Netanyahu sinirlenebilir

İsrail güçleri, cumartesi günü ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bir binayı bombalamıştı. İsrail bu saldırısını, "Bina Hamas'a ev sahipliği yapıyor" iddiasıyla savunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da dün yaptığı açıklamada "Bu bina tamamen meşru bir hedefti" ifadelerini kullanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın