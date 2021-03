Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalırlar

Amerika'nın dünya ülkelerine bakışındaki yanlışlığın en somut göstergesi, Suudi Arabistan veliahdının bir Amerikalı gazetecinin katledilmesindeki rolünün görmezden gelinmesi değil midir? Eski Başkan Trump, bu adamı milyarlarca dolarlık Amerikan silahı satın aldığı için bağrına basmıştır. Şimdiki başkan Biden'ın da bu veliaht konusunda ne yapacağı henüz belli değildir.



Putin mi Navalny mi?

Buna karşı Rusya'da Putin'in rakibi olarak sunulan ama aslında siyasi hiçbir ağırlığı olmayan Navalny konusunda bu ülkeye hemen yaptırımlar uygulamaya başlıyorlar. Oysa bütün dünya biliyor ki, Rusya'yı yemniden süper devlet konumuna getiren Putin'e karşı Navalny'nin hiçbir ağırlığı yoktur. Navalny'nin kardeşi ise, Soros'la işbirliği halindedir.



FETÖ ve PKK/PYD

Aynı tutumu bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı da sergilemiyorlar mı? Yaptığı reformlarla ve gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımları ile Türkiye'yi dünya dengelerinde yeni bir yere oturtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, FETÖ'yü, PKK/PYD'yi desteklemiyorlar ve daha ötesi beslemiyorlar mı? Erdoğan'ı diktatör ilan etmeyi marifet sanmıyorlar mı?



Bedel ödenir

Bereket halklar, derin Amerika gibi değil. Halklar ülkelerinin geleceğini en sağlıklı şekilde yönetecek ve yönlendirecek olan kadroları hiç aksatmadan belirliyorlar. Halkların iradesine içeriden ve dışarıdan müdahale olduğundaysa, ülkeler tökezlemeye başlıyor. Buna çok somut bir örnek 28 Şubat post-modern darbesinin ülkeyi her açıdan 10 yıl geriye götürmesi olmadı mı?



Erdoğan ve 28 Şubat

Bu post-modern darbeyi unutanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlatmasını sunalım... Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın