01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalırlar
MEHMET BARLAS
Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalırlar

Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalırlar

01.03.2021, Pazartesi
Amerika'nın dünya ülkelerine bakışındaki yanlışlığın en somut göstergesi, Suudi Arabistan veliahdının bir Amerikalı gazetecinin katledilmesindeki rolünün görmezden gelinmesi değil midir? Eski Başkan Trump, bu adamı milyarlarca dolarlık Amerikan silahı satın aldığı için bağrına basmıştır. Şimdiki başkan Biden'ın da bu veliaht konusunda ne yapacağı henüz belli değildir.

Putin mi Navalny mi?
Buna karşı Rusya'da Putin'in rakibi olarak sunulan ama aslında siyasi hiçbir ağırlığı olmayan Navalny konusunda bu ülkeye hemen yaptırımlar uygulamaya başlıyorlar. Oysa bütün dünya biliyor ki, Rusya'yı yemniden süper devlet konumuna getiren Putin'e karşı Navalny'nin hiçbir ağırlığı yoktur. Navalny'nin kardeşi ise, Soros'la işbirliği halindedir.

FETÖ ve PKK/PYD
Aynı tutumu bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı da sergilemiyorlar mı? Yaptığı reformlarla ve gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımları ile Türkiye'yi dünya dengelerinde yeni bir yere oturtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, FETÖ'yü, PKK/PYD'yi desteklemiyorlar ve daha ötesi beslemiyorlar mı? Erdoğan'ı diktatör ilan etmeyi marifet sanmıyorlar mı?

Bedel ödenir
Bereket halklar, derin Amerika gibi değil. Halklar ülkelerinin geleceğini en sağlıklı şekilde yönetecek ve yönlendirecek olan kadroları hiç aksatmadan belirliyorlar. Halkların iradesine içeriden ve dışarıdan müdahale olduğundaysa, ülkeler tökezlemeye başlıyor. Buna çok somut bir örnek 28 Şubat post-modern darbesinin ülkeyi her açıdan 10 yıl geriye götürmesi olmadı mı?

Erdoğan ve 28 Şubat
Bu post-modern darbeyi unutanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlatmasını sunalım... Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ölümünün 10’uncu yılında Erbakan’ı ve 24 yıl sonra da 28 Şubat’ı anarken... 28.02.2021 Pazar
Sürekli tahrik siyaseti izleyen Yunanistan, Ermenistan’dan ders almalıdır 27.02.2021 Cumartesi
Askeri yenilgi, siyasi yenilgiye göre çok ağır sonuçlar doğurur... 26.02.2021 Cuma
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şimdi de ‘Ya 3’üncü dalga gelirse’ şarkısını söylüyor... 25.02.2021 Perşembe
Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesi olduğunu unutanların başlarına geçmişte neler geldi? 24.02.2021 Çarşamba
Seçmenleri akılsız zanneden siyasetçilerin sonu mutlaka gelir 23.02.2021 Salı
Bir yandan PKK’nın üzerine şiddetle gidilirken, bir yandan da HDP hedefe oturuyor 22.02.2021 Pazartesi
Dostlar da dost olmayanlar da Türkiye’nin neyi hedeflediğini merak ediyor 21.02.2021 Pazar
Muhalefetsiz demokrasi olmaz ama bu çeşit muhalefet de demokrasiyi hasta etmez mi? 20.02.2021 Cumartesi
Her iki Türk’ten biri yurt dışına göç etmek mi istiyormuş? 19.02.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA