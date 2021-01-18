Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasa, nelerin engellenmek istendiğini unutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katıldığı açılış törenlerinde, hepimizin belleklerimize hitap etmiş. "Takoz Muhalefet" şeklinde nitelediği kesimlerin nelere karşı çıktığını haklı olarak hatırlatmış. Bu karşı çıkılanlar listesini gözden geçirirken, şaşırdım. Meğer her şeyi ne çabuk unuturmuşuz... Birlikte Cumhurbaşkanının söylediklerine göz gezdirelim mi?



Takoz muhalefetle mücadele ettik

"- Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık. Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik."



Engellemeler

"- 'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurguyalan nice haber uydurdular."



Avrupa'da birinciyiz

"-Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Bizden önce sadece 5 büyük şehirde doğalgaz varken biz 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfus 68 milyon."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın