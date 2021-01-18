18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasa, nelerin engellenmek istendiğini unutacağız
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasa, nelerin engellenmek istendiğini unutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasa, nelerin engellenmek istendiğini unutacağız

18.01.2021, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katıldığı açılış törenlerinde, hepimizin belleklerimize hitap etmiş. "Takoz Muhalefet" şeklinde nitelediği kesimlerin nelere karşı çıktığını haklı olarak hatırlatmış. Bu karşı çıkılanlar listesini gözden geçirirken, şaşırdım. Meğer her şeyi ne çabuk unuturmuşuz... Birlikte Cumhurbaşkanının söylediklerine göz gezdirelim mi?

Takoz muhalefetle mücadele ettik
"- Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık. Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik."

Engellemeler
"- 'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurguyalan nice haber uydurdular."

Avrupa'da birinciyiz
"-Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Bizden önce sadece 5 büyük şehirde doğalgaz varken biz 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfus 68 milyon."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bari bu defa meteorolojinin tahmini doğru çıksın... 17.01.2021 Pazar
Biden başkan olmakla yetinmiyor ayrıca Trump’ı yok etmeye kararlı gibi... 16.01.2021 Cumartesi
Yaşadığımız dönemde komplo teorileri ile gerçekler kafaları karıştırıyor 15.01.2021 Cuma
Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar 14.01.2021 Perşembe
İhanete hedef olmak konusunda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçiyor 13.01.2021 Çarşamba
Kılıçdaroğlu’na kızılmaz ona sadece gülünür 12.01.2021 Salı
Amerikan sistemindeki bozukluklar sonunda sosyal medyadaki çarpıklığa dayandı 11.01.2021 Pazartesi
‘Dijital çağda kendi yazılımını gerçekleştirmeyen milletler köle olacaklardır’ 10.01.2021 Pazar
Geçmişte hayal bile edilemeyen durumlar şimdi günlük olaylar arasında 09.01.2021 Cumartesi
Bir yanda hileli seçim söylentisi, diğer yanda da Amerikan başkentindeki ayaklanma 08.01.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA