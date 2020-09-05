NATO’nun Türkiye ile Yunanistan’ın arasına girmesi olumlu bir gelişmedir

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan'ın arasına uzlaşmacı bir yaklaşımla girmesi çok doğrudur ve çok gerçekçidir. Çünkü özellikle Fransa'nın Macron'u gibi ucuz siyasetçiler bulanık sularda balık avlamaktan hoşlanırlar. Sanki Yunanistan'ın başka eksiği yokmuş gibi, onu kışkırtmayı hüner sayarlar. Fransa'nın sömürgeci geçmişini yok sayıp, sözde hakkaniyetli bir çizgi izliyormuş gibi gösteri yaparlar.



Savaş patlayıverir

Oysa dünya tarihinde yaşanılanlardan biliyoruz ki, bazen savaş bir an meselesidir. Arjantin nerede İngiltere nerede dersiniz... Bir bakarsınız ki Falkland yüzünden Arjantin ile İngiltere savaşa girmişler... Düşünün ki Meis ya da 12 Adalar Falkland gibi uzakta değiller. Türkiye'nin yanı-başındalar... Ege'de Yunan karasularının 12 mile çıkartılması durumunda da, bilirsiniz ki geri dönülmez nokta geçilmiş olur.



Zamanı geri alabilsek

Keşke zamanı geri almak mümkün olabilseydi... Keşke Amerika yapacak başka şey yokmuş gibi Irak'ı işgal etmeseydi. Hem milyonu aşkın Iraklı can verdi, hem de artık Irak bölünmüş bir ülke... Ya da şu bahtsız Libya'nın yaşadıklarını hatırlayın... Meğer Kaddafi ehven-i şermiş... Meğer Libya denilen ülkenin toprak bütünlüğü pamuk ipliğine bağlıymış. Kaddafi'nin bıraktığı boşluğu şimdi asi general Hafter mi dolduracak ki?



Barış denizi

Biliyoruz ki Ege Denizi'nin iki kıyısı arasında barış ve dostluk egemen olduğu zaman, bir bereket ve refah denizi olur. Yakın ve uzak tarih hep bu gerçeği kanıtlamıştır. İhtiraslarının boyu akıllarından daha uzun olan ve kışkırtılmaya yatkın Yunan siyasetçileri Atina'da iktidar oldukları zaman, bu ülke hiç beklenmedik krizlere sürüklenmiştir. Darbeler ve iç savaş, Yunanistan'ın yabancı olduğu kadersizlikler değildir. Son Albaylar Darbesi'nin, Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi ile son bulduğu unutulabilir mi?



12 Adalar

Yunanistan 12 Adalar'ın şu anda kendilerinde olmasının sebebinin, 2'nci Dünya Savaşı'nı zaferle sonuçlandırmaktan kaynaklanmadığını bilmelidirler. 1912'deki Balkan Savaşı'nın vesile edip bu adalara el koyan İtalya 2'nci Dünya Savaşı'nda yenildiği için, 1947 Paris Anlaşması ile bu adalar Yunanistan'a verilmiştir. Yani Yunanistan bu gerçeği de unutmamalıdır. Sözün özüne gelince... Barış daima savaştan daha iyidir. Çözümler barış içinde de bulunabilir.

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