30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas “Benden sonra her şey bozuldu” çizgisindeki muhalefet siyasetin gerçeğidir
MEHMET BARLAS
“Benden sonra her şey bozuldu” çizgisindeki muhalefet siyasetin gerçeğidir

“Benden sonra her şey bozuldu” çizgisindeki muhalefet siyasetin gerçeğidir

30.06.2020, Salı
Yıllar geçtikçe, demokratik siyasete ilişkin deneyimlerimiz de, bilgimiz de artıyor... Örneğin "Vatan sevgisi" ile "Demokratik bilinç" arasında uyumsuzluklar başlayınca, "Muhalefet" kavramının da yozlaştığını görebiliyoruz...

Gariplikler
Çeşitli açılardan muhalefet kavramını değerlendirdiğinizde, en acıklı durumdaki muhalefet türlerinden birinin sürekli seçim yenilgisine mahkum olmak şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğer acınacak muhalefet türü ise bir dönem iktidarda yer aldıktan sonra uzaklaşanların "Bizden sonra her şey bozuldu" çizgisinde sürekli söylenmeleridir.

Çok deneyimli
18 yıldır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan karakterlerine dönük olarak sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimler, herhalde 18 yıldan çok uzun süreleri içerecek çeşitliliktedir. Birlikte yola çıktığı, aynı heyecanları paylaştığı ve başkaları için hayal gibi görünen özverilerle makamların dağıtıldığı bir sürecin sonunda, eski yol arkadaşlarının "Benden sonra her şey bozuldu" çizgisinde muhalefete geçmeleri, aslında acıklıdır.

Bir örnek
Bu çizginin aktörlerini biliyoruz. Örneğin bunlardan biri olan AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener şimdi CHP'nin Konya milletvekilidir. Şener'in şimdiki konumunu "15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktida Erdoğan hükümetidir." şeklinde ifade ettiği biliniyor.

Diğerleri
Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yaptığı ve AK Parti iktidarının kilit görevlerinde yer alan Abdullah Gül ise, çok açık biçimde kendisinden sonra her şeyin ve bu arada ekonominin de bozulduğunu söylemekte. Gül'ün çizgisinde ve etkisinde bulunan Ali Babacan da, aynı söylemlerle partisinin politikasını açıklamakta. Ahmet Davutoğlu ise kurduğu partiyi daha farklı bir ideolojiye dayamaya çalışıyor.
Bütün bu tabloda bir de HDP-CHP ittifakının oluşturduğu muhalefet var...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kendi tarihinin gerçeklerini değiştirmeye çalışmak yaygın bir alışkanlıktır 29.06.2020 Pazartesi
Bunca düşman yetmezmiş gibi şimdi de karşımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıktı 28.06.2020 Pazar
İmran Han Bin Ladin’e “Şehit derken, Amerika da PKK/PYD’ye 21 milyon dolar verdi 27.06.2020 Cumartesi
Köpeğine böylesine hayran bir kişi kendi toplumuna karşı nasıl insafsız olabilir? 26.06.2020 Cuma
Meğer Trump herkesten önce Macron’un her şeyi kokuttuğunu söylemiş 25.06.2020 Perşembe
Macron’un hastalığına koyulan teşhis “Akıl tutulmasıdır” 24.06.2020 Çarşamba
Devlet Bahçeli Mısır’ın Sisi’sini akıl çizgisine davet etti 23.06.2020 Salı
Babalar Günü’nde herkes babasını ne kadar çok sevdiğini anlattı 22.06.2020 Pazartesi
Bizler Babalar Günü’nde babamıza olan sevgimizi düşünürüz 21.06.2020 Pazar
Siyasi hainlere Amerika’da da bizde de hiç güvenilmiyor 20.06.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA