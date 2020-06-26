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Haberler Mehmet Barlas Köpeğine böylesine hayran bir kişi kendi toplumuna karşı nasıl insafsız olabilir?
MEHMET BARLAS
Köpeğine böylesine hayran bir kişi kendi toplumuna karşı nasıl insafsız olabilir?

Köpeğine böylesine hayran bir kişi kendi toplumuna karşı nasıl insafsız olabilir?

26.06.2020, Cuma
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 6 ay hapis cezası doğal olarak tepkilere ve farklı yorumlara sebep oldu. Örneğin Emin Pazarcı Akşam'daki köşesinde Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını suç olarak görmeyenlere "Siz de mi aynı görüşleri paylaşıyorsunuz" diye soruyor ve söz konusu görüşleri şöyle sıralıyordu:

Pazarcı soruyor
"Siz de mi Canan Kaftancıoğlu gibi devleti 'seri katil' olarak görüyorsunuz? Kaftancıoğlu, 'Tarihte bugün, Ermeni Soykırımı başladı' diyor. Siz de mi aynı görüştesiniz? Yoksa siz de bu milleti cani, katil, barbar olarak mı görüyorsunuz? Yalanlarla dolu Ermeni Soykırımı iftiralarına siz de mi katılıyorsunuz? Kadının yaptığı paylaşımlarda, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye güzellemeler var. Siz de bu katillere aynı gözle mi bakıyorsunuz? Kaftancıoğlu, minarelerden okunan ezana saldırıyor. Dinin temeli olan o ezanları 'kalkışma' olarak değerlendiriyor. Kendisine sahip çıkmanızdan yola çıkarak şu soruyu sorma hakkımız var herhalde: 'Ezanlar sizde de mi alerji yapıyor? Sizi de mi rahatsız ediyor? Sizin de mi ezanla probleminiz var?"

Köpek sevgisi
Emin Pazarcı'nın yazısı bu çizgide devam ediyor. Bu noktada Sevgili Pazarcı'ya hatırlatmam gereken bazı durumlar var.
Birincisi Canan Kaftancıoğlu bütün canlılara öfkeli değil. İçinde bulunduğu toplumun geleneklerine, tarihine, inançlarına karşı insafsızca yaklaşsa da, sahip olduğu köpeği Rocky'e öylesine hayran ve o kadar sevgi dolu ki, bu duygularını bilenler, belki onun insanlara karşı duyduğu nefreti anlarlar. Instagram'daki sayfasında Rocky'nin çok dakik olduğunu, yemeklerini asla sokak köpekleri ile paylaşmadığını, çok iyi mangal yaktığını falan yazıyor. Rocky eğer kendi yatağında yatmadıysa "Küsmüş olabilir" diye endişeleniyor. "Rocky kimi iki ayaklıdan daha zeki" diyor. Çünkü Rocky sosyal mesafeye dikkat ediyormuş.
Diyorum ki dört ayaklı bir canlıya böylesine hayran olan ve sevgi duyan kişi, acaba partisinin iki ayaklıları hakkında neler düşünüyordur?
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