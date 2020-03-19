Yönetimde karamsarlık veya panik havası yok... Hükümet duruma hakim

İdlib'den gelen şehit haberleri... Elazığ ve Malatya'yı vuran deprem...Ve nihayet koronavirüs salgını... Bir yönetimi bu olaylardan bir tanesi yormaya yeter ve moral bozukluğu tüm devlet kurumlarını bir nevi felç edebilir. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Toplum hükümetin her konuda başarılı ve kararlı olduğunu gördüğü için, devlete olan güvenini yitirmedi...



Bakanlar Kurulu

Sonuçta hükümetin icraatını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu gerçekleştiriyor. PKK terörüne karşı İçişleri Bakanı Soylu ya da İdlib'e dönük askeri harekatta Milli Savunma Bakanı Akar yahut Elazığ depreminin yaralarının onarılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum nasıl nihai değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hesap vermek durumunda iseler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, aynı konumdadır. Ve başarı kolektif biçimde hükümetindir.



Eşgüdüm toplantısı

Bu nedenle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" bundan sonraki gelişmelere ışık tutacak nitelikte ve önemdeydi. Toplantı başlamadan önce Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirmek, gerçekten önemlidir. Erdoğan'ın şu cümlelerinin altını çizerek değerlendirmeliyiz:



Ekonomi de gündemde

"-Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız."



İyimser beklenti

"-Virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle yaşanan gelişmeler ülkemize ilave avantajlar yaşatacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor."



Türkiye iyi durumda

"- Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Johnson; onlarla dörtlü bir video konferans yaptık. Ve bu video konferansla da sadece virüs olayı değil, değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz."



Karamsarlık yok

Evet... Görüldüğü gibi hükümet duruma hakim ve yönetimde asla bir karamsarlık ya da panik havası yok. Eğer biz vatandaşlar da bu havayı kişiliklerimizde sürdürebilirsek kısa zamanda bu kötü günler geride kalacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın