En kötü senaryoya göre 214 milyon Amerikalı koronavirüsten hasta olabilirmiş

Bu koronavirüs salgını, adeta bir ilahi sınava dönüştü... Dünyadaki bütün ülkelerin yönetimleri ve tüm insanlık, virüse karşı direnç sınavı veriyor. Bu sınavda başarı kazanmak kolay değil. Virüs hiç beklenmedik yerlerden gelip, hiç umulmadık yansımalarla toplumları ve bireyleri perişan ediyor.



Zavallı Amerika

Askeri gücü ile dünyayı titreten ve özellikle Arap ülkelerini haraca bağlayan Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs karşısında tuş oldu. Mesela John Hopkins Üniversitesi uzmanı Dr. Makary'e göre resn mi rakamlara güvenmek mümkün değil. Çünkü Amerika'da yeterli sayıda tahlil kiti yokmuş. Buna göre gerçek vaka sayısı 50 binle 500 bin arasında olabilirmiş... Düşünün ki şu anda resmi rakamlara göre Amerika'da 3 bin 642 koronavirüs hastası var. The New York Times gazetesinin yayınladığı bir rapora göre de "En kötü senaryo"ya bakılırsa, ülkede 160 ila 214 milyon kişi hastalanabilir ve 1.7 milyon kişi de ölebilirmiş.



İngiltere perişan

Ya İngiltere'ye ne demeliyiz? Koronavirüs salgını başladığı zaman bunu umursamayan İngiltere şimdi sıkıyönetime geçiş hazırlıklarında. Yasaklara uymayanların askerler devreye sokularak cezalandırılacakları söyleniyor. Bu arada 93 yaşındaki Kraliçe ve 70 yaşındaki veliaht Charles izolasyona girecekleri için, Kraliçe'nin torunu Prens William'ın tahta çıkması ihtimalinden söz ediliyormuş. Salgın devam ettiği takdirde İngiltere nüfusunun yüzde 80'i hasta olabilirmiş.



Dünya ürküyor

İtalya ise başka bir perişan manzara sergiliyor. Dün İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 368'di...Fransa'da yayınlanan bir rapora göre de hasta sayısı geometrik biçimde artıyormuş. Neticede bütün dünya korkudan titriyor. IMF dünyadaki durgunluğun aşılabilmesi için 1 trilyon dolarlık bir kredi paketi hazırlamayı planlıyormuş.



Türkiye farklı bir ülke

Türkiye ise sanki bu dünyada değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde sürekli kararlar ve önlemler alınıyor. Vaka sayısı hâlâ ürkütücü düzeyde değil. Bu arada benim yaptığım "Kurultay delegesiz toplansın" önerisi rağbet görmedi ve mart sonundaki CHP Kurultayı süresiz ertelendi.

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