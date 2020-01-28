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MEHMET BARLAS
İnsanlığa felaket haberleri yetmiyor... Felaket üretimi için yoğun çaba var

İnsanlığa felaket haberleri yetmiyor... Felaket üretimi için yoğun çaba var

28.01.2020, Salı
Felaketlerle dolu haberler hiç ara vermeden devam ediyor...
Elazığ'da enkaz altından çıkartılan bir cansız beden ile, ölü sayısı 41'e yükselmiş. Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş... Depremde yaralananlardan 86'sının tedavisi sürüyor. 18 kişi de yoğun bakımda.

Koronavirüs
Depremden öteye bir de "Koronavirüs" felaketi var ya gündemde... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 81'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükselmiş. Pekin yönetimi, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı almış. Ayrıca Hong Kong'da 8, Makau'da 5 ve Tayvan'da 4 vaka tespit edilmiş.. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmış.

Belirti olmadan...
Çinli yetkililerden korkutucu bir açıklama geldi ve uzmanlar ülkede 3 bine yakın kişiye bulaşan yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de, insandan insana bulaştığını açıkladı. Korku içindeki insanlar evlerinden çıkmıyor, Wuhan hayalet kente dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan ve korku filmlerini aratmayan görüntüler ise hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını kanıtlar nitelikle.

Kobe Bryant
Basketbol sporunun yıldızı 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı ile birlikte California'da bir helikopter kazasında can vermeleri de, bu spora gönül verenleri çok üzdü. Bu arada bir diğer felaket haberi de Afganistan'dan geldi. Afganistan devletine ait Ariana Afgan Havayolu'na ait bir uçak Gazne kentinde düştü. Yerel basın uçakta 83 kişinin olduğunu yazdı.

Felaket üretimi
Görüldüğü gibi, bu tür insanı karamsarlığa boğan nice haber daha bulabiliriz... Ama biliyoruz ki, insanlığa bu tür haberler yetmiyor. Daha da kötü haberleri üretmek için birileri sürekli işbaşındalar. Kitlesel cinayetler, sabotajlar ve savaşlar hep gündemdeler.
Ne dersiniz? İnsanlık karamsarlıktan mı ilham alıyor?
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