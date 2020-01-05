Trump kendi ülkesinde kanunsuz ilan edilirken İran’a dönük eylemi nasıl yapabilir ki?

Dünyada işler de ilişkiler de çok karmaşıklaşmadı mı?

ABD Başkanı Trump'ın durumunu hatırlayın... Kendi ülkesinde halkın yarısını temsil eden Demokrat Partililer onun yasa dışı bir Başkan olduğunu düşünüyorlar. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın azledilmesi kararını geçen hafta oyladı. Kararın gerekçesinde Trump'ın görevini kötüye kullandığı da vardı.



Ama ne mantık...

Peki bu Trump kendi ülkesinde bu konumdayken, kalkıp bir yabancı ülkenin generalinin füzeyle öldürülmesi için nasıl karar verebilir? Üstelik bu cinayetin savaş için değil barışı korumak için yapıldığını hangi mantığa dayanarak ilan eder?

Evet... Dünyada işler de ilişkiler de çok karmaşıklaştı...



Bin Salman da haklı mı?

Trump'ın General Süleymani'nin katledilmesindeki mantığını kabul ederseniz, Suudi Arabistan Veliahtı bin Salman'ın gazeteci Kaşıkçı'yı boğazlatmasındaki mantığı da kabul etmeniz gerekmez mi? Ülkenin istikrarı için, bu ülke yönetiminin eleştirilere kapalı olması doğru değil midir?

Bu gibi karmaşık durumlarda Türkiye doğru ile yanlış arasındaki tercihlerini nasıl yapmalıdır?



CHP'nin yönetimi

İzlenebilecek yollardan biri CHP'nin yaptığını yapmak ve AK Parti iktidarı hangi kararı alırsa alsın buna karşı çıkmaktır. Ayrıca hemen Mısır'ın Sisi'si ile dostça ilişkiler kurulmalı, Suriye'nin Beşşar Esad'ı ile kucaklaşılmalı, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar da sınır dışı edilmelidir. Bu arada İsrail'in Netanyahu'su da 1 No'lu dost olarak görülmelidir.



Kolay değil...

Dünyada işlerin ve ilişkilerin çok karmaşıklaştığı bu dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetim kadrosu, her alternatifi değerlendiriyorlar. Hem Amerika hem de Rusya ile ipleri kopartmadan ilişkileri sürdürmek ve Türkiye'nin menfaatlerini hem karada hem de denizlerde korumak tabii ki kolay değildir. Ama bu yapılıyor...

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