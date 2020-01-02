Türk-Amerikan ilişkileri FETÖ’nün varlığına rağmen ne kadar sağlıklı olabilir?

Siz de Amerikan derin devleti ile Fetullah G ülen arasındaki ilişkinin türünü merak etmiyor musunuz? Gülen acaba CIA'nın sözleşmeli bir ajanı mı yoksa Humeyni gibi bağımsız çalışan ve uygun zamanın gelmesini bekleyen bir darbeci mi?



Humeyni modeli

Hatırlarsanız Humeyni İran'da aralarında liberal demokratların da bulunduğu kesimler tarafından Şah'a karşı desteklenmiş ve dış güçlerin yardımı ile İran'a dönüp darbe yapmıştı. Humeyni ile Amerika'nın ve diğer Batılı ülkelerin arası daha sonra açıldı.



Kemalizm balonu

Acaba Fetullah Gülen de bu tür bir ilişkiler ağının örücüsü müydü? Bu ilişkinin türünün açıklığa kavuşturulması şarttır. Çünkü FETÖ diye bilinen örgüt Türkiye'de orduyu, polisi, adliyeyi ve siyaseti şirazesinden çıkartmıştır. Ordunun Kemalist olduğu iddiasının bir balon olduğu, 15 Temmuz'daki kalkışma ile anlaşılmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana yapılan temizlik operasyonlarının çok geniş kapsamlı olmalarına rağmen, olayın hâlâ bitmediği de anlaşılmaktadır.



Ne biçim ortak?

FETÖ elebaşının Amerika'nın Pensilvanya'sında sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürmesini anlamak mümkün değildir. Stratejik ortak ve müttefik olarak bilinen Türkiye'nin temeline dinamit koyan bu adamın, verilen bütün belgelere rağmen Türkiye'ye iade edilmemesini kim ve nasıl izah edebilir ki?



Anlamak çok zor

Eğer ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi geçerli ise, Türkiye ajan papaz Brunson'u hemen tahliye ve iade etmemiş midir? Ve bu arada 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve o güne kadar subay kimliği altında devlet görevlisi rolü oynayanların NATO üyesi ülkeler tarafından kucaklanmaları ve bu kişilere sığınma hakkı tanınması nasıl izah edilebilir?



Ne kadar sürecek?

Devletteki FETÖ temizliği daha ne kadar sürecek ve devlet kurumlarının hangi katmanlarına kadar inecek, bilemiyoruz... Bu arada FETÖ'cü olmayan ama bu izlenimi veren kesimlerin de temizlik kapsamına alınmalarından kaynaklanan toplumsal huzursuzluklar sürüyor.

Evet... Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşüren ve bu ilişkilerin sağlığını sürekli olumsuz biçimde etkileyen FETÖ olgusu, artık bir çözüme bağlanmalı değil mi?

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