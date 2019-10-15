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MEHMET BARLAS
‘Barış Pınarı’nı izlerken Bahçeli’nin sakalına takılmak sorunsalı

‘Barış Pınarı’nı izlerken Bahçeli’nin sakalına takılmak sorunsalı

15.10.2019, Salı
Barış Pınarı Harekatı'nın aşamalarını heyecanla izlerken, Devlet Bahçeli'nin sakalına takılmak da varmış kaderde... Kaç gündür sağlığına kavuşsa da, eskisi gibi MHP'nin başında doğruları seslendirse diye beklediğimiz Bahçeli görevinin başına döndü ama sakallı döndü...

İmajın önemi
Devlet Bahçeli de görmeye alıştığımız yüzlerden birine sahiptir. Bu yüzlerin sahipleri olan siyasi liderler Atatürk'ten ve İsmet İnönü'den beri her sabah sinekkaydı tıraş olup kamuoyu önüne çıkarlar.
Yani ne kadar moda olsa da, görünüşlerinden memnun olmayan ve sakal bırakınca daha bilge görüneceklerini zanneden kuşaklara özenmezler siyasi liderler. Kısacası Devlet Bahçeli'nin sakalının kalıcı olmamasını diliyorum.
İmajın bir lider için ne kadar önemli olduğunu bilen bir liderdir Bahçeli...

Hazırlıklıyız
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelere gelince... Açıkçası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekata ne kadar hazırlıklı olarak girdiği her aşamada belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iç ve dış kamuoyunun bilgilendirilmesinde hiç boşluk bırakmayan açıklamaları, bu harekatın sağlığını kanıtlıyor.

13 Kasım'a kadar...
Açıkçası özellikle Harekat'a gelen dış tepkilerden hiçbirisi sürpriz yaratmıyor...
Amerika'nın her biri diğerini tekzip eden ama sonuçta Türkiye'nin PKK/ PYD karşısındaki ezici üstünlüğünün ve gücünün vurgulandığı açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'la buluşacağı 13 Kasım'a kadar devam edecektir. O güne kadar da Türkiye bu harekat ile hedeflenen noktalara zaten ulaşmış olacaktır. Sanırım günler böylece geçtikçe ve askerlerimiz başarı ile ilerledikçe, NATO da, Avrupalı sözde müttefiklerimiz de, çaresiz gözlemciler olarak olayları sadece izleyeceklerdir.

İçimizdekiler
Bizi ne Amerikalıların ne Avrupalıların ne de Mısır veya Suudi Arabistan'ın tepkileri üzüyor... Aramızda yaşayanların ve bizden olanların iğneleri, bıçak yarası kadar acı veriyor. Tıpkı o türküdeki gibi...
"Düşmanın hançeri işlemez bana/ Dostun bir tek sözü beni öldürür/ El ne derse desin kâr etmez bana/ Dostun bir tek sözü beni öldürür
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