2023’ün son anketi

Türkiye 2023 yılında hem cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı hem de tarihin en kritik iki seçimini algı operasyonlarına, saldırılara rağmen başarıyla atlattı. Ama hâlâ kuşatmalar bitmiş değil. Bir yanda PKK üzerinden devreye sokulan terör saldırısı, diğer yanda bölgemizi kan gölüne çeviren Gazze'deki İsrail soykırımı tehlikenin sürdüğünü gösteriyor.

Tablo 2024'ün de kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Önümüzde de genel siyasete dönüştürülerek gerilmek istenen bir yerel seçim var.

Halk da bu sancılı sürecin farkında ve görüyor. Önümde Optimar Araştırma'nın 16-22 Aralık 2023 tarihleri arasında 26 ilde ve toplam 2000 kişiyle yüz yüze yaptığı yılın son "Türkiye'nin Nabzı 2023 Aralık Araştırması" var.

Araştırmada en önemli sorun yine ekonomi görünüyor: Yüzde 57.4.

Peki bu sorunu hangi parti çözer?

CHP'de yönetim değişmesine rağmen bu sorunun cevabı yine değişmemiş: AK Parti yüzde 26.8, CHP yüzde 16.7... Hâlâ CHP, AK Parti'nin 10 puan gerisinde.

Hiçbiri çözemez diyenlerin partisi bile CHP'den çok çok önde: Yüzde 20.6.



İMAMOĞLU'NUN PARMAĞI VAR

Son ayda en çok tartışılan ve merak edilen, "İyi Parti'ye yönelik bir operasyon var mı?" sorusuna verilen cevap hiç şaşırtıcı değil. Hatta CHP'deki "Kemalcileri" ve Meral Akşener'i haklı gösteriyor. Soru çok açık sorulmuş: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP ve İyi Parti'nin işleyişine ve parti içi işlerine müdahil olduğunu düşünüyor musunuz?"

Evet yüzde 54.5, hayır 45.5... Daha ilginci ise CHP'lilerin yüzde 37.4'ünün operasyonların arkasında İmamoğlu'nu görmeleri.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir bu sonucu şöyle değerlendiriyor:

"Geçmişte siyasi partilere farklı güçlerin müdahale ettiği biliniyor. Ama bir siyasetçinin farklı araçlar kullanarak hem kendi partisine hem de farklı bir partiye müdahale etmesine ilk kez bu kadar açık şahit oluyoruz. Halk bunu görüyor, bu gelecek siyaset açısından çok kaygı verici."

İç siyasetle ilgili ikinci merak edilen soru; CHP'deki yönetim değişikliğiyle ilgili: "CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?"

Evet yüzde 31, hayır yüzde 57.6, fikrim yok yüzde 11.4.

CHP'ye oy verenlerin bile yüzde 22'si Özel'in başarılı olamayacağını söylüyor.

Ankette, İyi Parti'de istifalara, operasyonlara ve parti içi kaosa yol açan "seçimlere tek başına girme" kararı da sorulmuş. Toplumun yüzde 53.6'sı tek başına seçimlere girmeye "evet" diyor. İlginç olansa İyi Parti tabanında bu oranın daha düşük olması: Yüzde 43.6.

Henüz yerel seçim startı verilmedi ama yine de toplumun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki eğilimi de merak ediliyor: "2024 yerel seçimlerinde hangi siyasi parti veya adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?"

AK Parti yüzde 30.5, CHP yüzde 24.8, Yeşil Sol Parti 7.1, MHP 5.0, İyi Parti 4.6, Zafer Partisi 4.2.

Yeniden Refah 3.1, Memleket Partisi yüzde 1.6, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.4 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 0.7.

Adaya bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 16... Gördüğünüz gibi aday önemli; çünkü toplumun yüzde 40'ından fazlası partiye değil adaya oy verdiğini söylüyor.



PROTESTOYA YÜZDE 64 DESTEK

Gelelim Filistin'de Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına ve Türkiye'nin tavrına...

Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü diplomatik girişimleri toplumun yüzde 38.7'si başarılı buluyor, yüzde 33.4'ü ise başarısız. Orta diyenlerin oranı ise 27.9.

İsrail menşeli ürünlere yönelik protestoyu ise toplumun yüzde 64'ü destekliyor.

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