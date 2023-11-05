CHP'nin 38'inci Olağanüstü Kurultay'ındayız. Sevgili Okan Müderrisoğlu ile salona girdiğimizde iki fotoğrafla karşılaşıyoruz: Tribünler coşkulu, kürsünün önü, saha ve medyanın bulunduğu alan ise kargaşa içinde. Bir süre sonra o kargaşaya son veriliyor ve kurultay başlıyor.Kurultay, derin bir seçim yenilgisi sonrası yapıldığı için her zamankinden daha fazla bir gerilim beklentisi var. Bir taraf en zor zamanda partiyi terk edenlerle "hesaplaşma" derdinde, diğer taraf ise sürekli seçim kaybeden ekibin "tasfiyesi" peşinde.Sert bir hesaplaşma bu, biri varken diğeri olmayacak demek bu.Herkes de bunun nasıl olacağını, kurultay salonuna nasıl yansıyacağını ve nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Ancak salondaki havada bir gerilim yok.İlk dalgalanma kürsüden İBB Başkanıadısöylendiğindeyaşandı ve büyükalkış aldı. Sonrabu devam eder midiye baktık amadivan başkanı seçildiktensonra uzunbir konuşmasındaİmamoğlu,sadecedediğinde alkışlandıve gerilime yol açacak bir çıkışda yapmadı. Kurultaya sadeceşu misyonu yüklemekle yetindi:Kurultayda asıl merak edileniseilein konuşmalarıydı.Kürsüye ilk Kılıçdaroğlu çıktı. Ve öyle sert bir çıkış yaptı ki, ilk 10 dakika salonda derin bir şaşkınlık yaşandı. Hatta,diyenler bile vardı. Çok şey söyledi,söz etti ama isim vermedi. Hepsiniparantezine alarak üstü kapalı konuştu:Bunları söylerken salonunbir tarafı coşarken diğer tarafısessizliğe gömülmüştü. Ortadagarip bir durum vardı. Partininen tepesindeki isim, bir öncekiyol arkadaşlarınısuçluyordu. Bu çok ağır birsuçlamaydı. Kim üstüne alındıbilmiyorum ama onun kimlerisuçladığı belliydi. Onlar arasındadivan başkanı yaptığıİmamoğlu da vardı, karşısınaaday olarak çıkande. Hatta Altılı Masa'dan da sözettiği için'inbile hedefte olduğu söylendi.Peki Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan seçilirse sırtından hançerlediğini iddia ettiği kişilerle, mesela İmamoğlu'yla nasıl yol yürüyecekti?Büyük ihtimalle CHP tarihineolarak geçecek bu kurultay, CHP'de yeni bir ayrılığın da işaret fişeği olacak gibi...Kılıçdaroğlu'ndan sonra çok sayıda eski yeni CHP'li siyasetçi konuştu. Zaman zaman kürsüden sert eleştiriler duyulsa da salondaki havada gerginlik yoktu. Bundan sonra olup olmayacağı ise son konuşmayı yapacak olan'in ihanet ve hançer suçlamalarına vereceği cevaba bağlı. Bu satırlara son noktayı koyduğumda henüz Özel konuşmamıştı. Eğer salondaki bir değişim yanlısının söylediği,gibi bir konuşmayaparsa ortalık karışır.