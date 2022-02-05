‘Muhaliflerin başına çuval geçirildi’

ABD ve İngiliz büyükelçilerinin göstere göstere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gizli veya açık buluşmaları, sadece CHP içinde değil Millet İttifakı içinde de destek olarak yorumlandı ve sarsıcı oldu. Çünkü onlara göre de ortada açık bir tercih ve dayatma var.

Bu dayatmayı Millet İttifakı partileri içlerine sindirirler mi bilemem ama Kılıçdaroğlu'nun aleni bir biçimde o güçlerce dışlanmasından bir hayli de memnunlar. En başta da aylardır İmamoğlu güzellemeleri yapan İP Genel Başkanı Meral Akşener memnun.

Tabii bunda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partiden 5'inin sağ cenahtan gelmesinin de etkisi var.

Kısaca, Akşener dahil hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Dahası küresel güçler de CHP kimlikli bir siyasi aktörün Türkiye'de bir seçimi kazanamayacağını biliyor. Kılıçdaroğlu'nun havaya girdiğini gördükleri için de apar topar ve biraz da diplomatik teamülleri altüst eden bir biçimde İBB Başkanı İmamoğlu'na koştular.

Bunu da Türkiye'de çok ciddi bir ABD ve İngiltere karşıtlığı olduğunu bile bile yaptılar ve hiç çekinmediler.

Bu noktada hep şu deniyor: Millet, ABD'nin açık destek verdiği bir siyasi aktöre oy vermez.

Peki, bu gerçeği İmamoğlu, Ajansı, destekleyen medyası ve Millet İttifakı partileri görmüyor mu?

En azından İmamoğlu, neden ABD Büyükelçisi'ne, -çok tartışılan İngiltere Büyükelçisi'nin hemen ardından- "Şimdi görüşmeyelim, çok tartışılır" deme gereği duymadı?

Ortada tuhaf bir şeyler olduğu çok açık.

Şu sıralarda pis kokular da gelmeye başladı. ABD, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün liderini öldürdüğünü açıkladı. Hani DEAŞ bitmişti? İşin uzmanları ABD'nin bu operasyonla DEAŞ'ı yeniden canlandırarak hem PKK'yı orada tutmaya hem de bu iki örgüt yoluyla Türkiye'yi rahatsız etmeye devam edeceğini öngörüyor.

Bu kirli plana paralel içeride de Samsun örneğinde olduğu gibi yine Atatürk üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunmalar başladı. Onlar için suça bulaşmış birkaç meczup bulmak hiç zor değil. Ancak bildikleri halde görmezden geldikleri bir şey var ya da çaresizler; karşılarında bütün saldırıları boşa çıkartan bir siyasi lider ve onların darbelerine direnen bir halk var.

2023 seçimleri bu açıdan bir milat olacak.



'NE LAN BU İNGİLİZ ELÇİSİ MERAKINIZ?'

Bu süreçte tuhaf şeyler olduğunu seslendirenlerden biri de yazar Nihat Genç... Genç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yle, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da İstanbul Konsolosu'yla aynı günlerde görüşmelerini değerlendirirken söyledikleri yenilir yutulur değildi.

"Allah'ın sopası yok derler ya nasıl yakalattı. Hani Enver Altaylı'nın o yeğeni var ya o da yakalandı. Türkiye'yi bırakmışlar İngiliz elçileri geliyor, gidiyor. Ne lan bu İngiliz elçisi merakınız.

Seçime kadar bu fotoğraf orada kalır. Bunu izah edeceksin. İngilizlerin tarihteki en büyük başarısı, Osmanlı'yı nihai olarak parçalamasıdır. Türk halkı bu İngilizleri kovmak için iki büyük savaş verdi. O İngilizler tekrar geldi, kendilerine cumhuriyetçiyim diyen, Atatürkçüyüm diyen adamların ağzına girdi. Adam sel oldu, Bodrum'a gitti çuvalladı, Malatya'da deprem oldu, Erzurum'a kayağa gitti çuvalladı, kar yağdı yine çuvalladı. Şimdi sormak lazım, bu çuvalı muhaliflerin başına kim geçirdi?

Sözcü'ye sormak, Halk TV'ye sormak, Cumhuriyet'e sormak lazım... Bunların hepsinin başına çuval geçirildi. Şimdi hepsi kalkmış bunu korumaya çalışıyor. Korudukça da dalkavuklaşıyorlar. Fazıl Say denilen sanatçı bile komik duruma düştü. İmamoğlu'nu savunacağım diye rezil rüsva oldu."

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