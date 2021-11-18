İYİ Parti’yi şoke eden anket

Muhalefet cephesi Ankara'da "Biz ne yaptık?" telaşı içinde... İYİ Parti, küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan skandalı ve Meral Akşener'in "yavşak" söylemiyle sarsılırken, CHP'de de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı ortalığı birbirine kattı. En çok da kendi partisi karıştı.

Bir anlamda muhalefet cephesinde "Kendim ettim kendim buldum" krizi yaşanıyor.

Bu da doğal olarak sokağa yansıyor.

Elimde 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan özel bir araştırma var. Araştırmanın kısa künyesini de verelim: Şirket; Megapoll.

Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapıldı.

Önce klasik gündem sorusuyla başlayalım.

Vatandaşa göre Türkiye'nin en önemli sorunu "ekonomi".

İkinci sırada işsizlik, üçüncü sırada da adalet ve hukuk geliyor.

Katılımcıların yüzde 47'si gelecekle ilgili karamsar düşünüyor. Bu rakam bir önceki ayda yüzde 53'müş.

Son dönemin en çok tartışılan 10 büyükelçi meselesine Başkan Erdoğan'ın verdiği tepkiyi de halkın büyük çoğunluğu, "cesurca yapılmış bir hamle" olarak görüyor.

Bu araştırma yapılırken gündemdeki en sıcak konulardan biri de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiydi.

Peki halk bu olaya nasıl tepki verdi? İYİ Parti ve CHP gibi olayın etrafında mı dolaştı yoksa açık ve net bir tavır mı koydu?

İşte sonuç: Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91.

Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti.

Bunun ne anlama geldiğini de "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen tepkide görüyoruz. İYİ Parti 2 puan kaybetmiş...



AK Parti yüzde 39.3.

CHP yüzde 23.5.

MHP yüzde 11.7.

İYİ Parti yüzde 10.9.

HDP yüzde 11.2.

Deva Partisi yüzde 0.9.

Gelecek Partisi yüzde 0.1.



İYİ Parti'deki bu düşüş, Konda'nın yüzde 19 olarak açıkladığı oy oranı düşünüldüğünde tam bir şok denebilir. Olayın sıcaklığı sürdüğü için bunun daha da derinleşeceği öngörülüyor. Bu araştırmada bir ilginç nokta da Deva ve Gelecek partilerinin bir önceki aylara göre ciddi oy kaybı yaşamaları

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka ilginç nokta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "yükselen" bir trend yakalaması. Helalleşme çağrısı bu süreci nasıl etkiler bilemem ama daha önce 4'üncü, 5'inci sıralarda yer alan Kılıçdaroğlu, bu araştırmada İmamoğlu'yla arasındaki farkı yüzde 0.1 seviyesine kadar indirmiş durumda.

Mesela, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa kime oy verirsiniz?" diye sorulduğunda tablo şöyle çıkıyor

Erdoğan yüzde 51.2, İmamoğlu yüzde 39.5, Kılıçdaroğlu yüzde 39.4... İlginçtir bu sıralamada en yüksek oyu alan isim yüzde 39.7 ile Meral Akşener.

Araştırmada bir de hatırlatma yapılmadan, isim verilmeden "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna, vatandaşların yüzde 40.3'ü Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, ikinci sırada yüzde 13.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

Ben hâlâ aday olmayacağını düşünsem de Kılıçdaroğlu, son çıkışlarıyla toplumu ikna etmişe benziyor.

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