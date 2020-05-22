Yeni Bayraktar’lar geliyor

Korona günlerinde bile siyasetteki kutuplaşma insanın içini karartıyor. Nereye baksanız öfkeyle konuşan, her olaydan siyasi sonuç çıkartmaya çalışan, kötücül muhalif bir akıl var. Eleştirel olmakla muhaliflik, muhaliflikle de "düşmanlık" birbirine karıştırılmış durumda.

Bu yüzden ne Atatürk gibi tarihi bir kişiliği, ne de bilimsel bir çalışmayı "kutuplaşma" zemininden kurtaramıyoruz. Bu "tek tipçi" bir siyasi DNA sorunu... O DNA öylesine bozulmuş ki, üzerinden 101 yıl geçmesine rağmen 19 Mayıs'ı ve Atatürk'ü bile sağa sola çekiştirmeden anamıyoruz.

Aynı şey bilimsel alanda da yaşanıyor. Bir süre önce günlerce bu ülkeye İHA ve SİHA'ları kazandıran Selçuk Bayraktar ve ekibi tartışıldı. Neler neler söylendi. Hatta bir meczup çıkıp şunu bile dedi: "Bu işi başka yapan yok mu ki sadece o destekleniyor?"

Türkiye tam da bu tek tipçi zihniyetin yön verdiği bürokratik vesayet sistemi yüzünden sanayisini geliştirip ekonomisini güçlendiremedi. Üniversiteler bu yüzden bilim üreten merkezlerden çok, yaşam biçimi üzerinden siyaset üreten okullara döndü. Bu yüzden uçak fabrikaları kapatıldı, ilk yerli otomobil Devrim projesi sabote edildi.

İşte son yıllarda bu zihniyete "dur" denildiği için gerilim yükseltiliyor. Çünkü içeride devam eden dirence, dışarıdan yoğunlaşan kuşatanlara rağmen Türkiye bilimle, teknolojiyle buluşuyor, yerli ve milli bir tavır alıyor. Sadece Bayraktar değil, onlarca bilimsel çalışma yapan genç var ve dünya çapında işlere imza atıyorlar.

Geçen yıl, hemşerim de olan işadamı Gürsel Doğan aradı. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan oğlu Kadir Doğan'ın görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra Üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Doğan, iki arkadaşıyla birlikte Sabah'taki odama geldi. Ellerinde üzerinde çalıştıkları projeleri vardı ve heyecanla anlattılar.

Bu çocuklar mühendislik fakültesi öğrencisi... Kurdukları Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistemler Teknolojileri Takımı (KOUSTECH) olarak insansız hava araçları ve bunların alt bileşenleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Geçen yıl bin bir zorlukla ABD'deki yarışmaya katılmışlar ve iyi de bir dereceyle dönmüşlerdi. ABD'ye gidişlerine de Bayraktar, THY ve Aselsan destek vermişti... O destekler artarsa çok daha iyi şeyler yapacakları kesin.

KOUSTECH Takım Kaptanı Doğan, önce ne yaptıklarını ve sürecin nasıl geliştiğini anlattı:

"Çok farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarımız var. Özellikle makine, elektrik, elektronik haberleşme ve mekatronik mühendisliği yoğunlukta olan bir ekibiz."

Sonra da nasıl bir teknoloji ürettiklerini ve farklarını özetledi:

"Tasarımından üretimine kendimizin yaptığı, 3 metre kanat açıklığına sahip Otonom Hava Aracımız için ASELSAN desteği ile Güç Dağıtım Sistemi geliştirdik. Bu yapı sayesinde İHA içerisinde bulunan birçok farklı elektronik sistemin ihtiyacını stabil bir şekilde karşılayabiliyoruz. Şimdi ise İnsansız Hava Aracı üzerinde bulunan kameraların yüksek hassasiyet ile istenilen yönde ve açıda, stabil bir şekilde görüntü almasını sağlayan Gimbal Kontrol Kartını geliştiriyoruz. Bu alanda endüstriyel bir ürünü üniversite düzeyinde ilk defa geliştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Çocukları dinlerken heyecanlanmamak mümkün değil. Yeni bir dalga geliyor, bu dalgayı sadece devlet değil, özel sektör de görmeli ve bu çocukları keşfetmeli.

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