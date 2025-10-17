17 Ekim 2025, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?
- Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
- Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?
- İlk Türk kadın avukat kimdir?
- 2009'da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?
- Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell'in "Zift Damlası Deneyi" hangi yılda başlamıştır?
- 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?
- Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?
- İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 23 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- 15-21 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOG | ŞOK’ta ev yenileme zamanı: Boya malzemeleri, saksı çeşitleri, buzdolabı…
- SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ: Kayseri SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede?