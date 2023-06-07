‘Türk Yatırım Fonu’ ve Türkiye Varlık Fonu

28 Mayıs, yakın gelecekte, pek çok akademik çalışmada ve eserde 'Türkiye'nin 2. Yüzyılı' adına, yeni bir 'şahlanış' döneminin de başlangıcı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin seferberliğinde, Avrupa'dan Asya'ya, tüm bir 'Türk Dünyası'nın çoşkuyla kucaklandığı bir 'Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin başlangıcını tanımlıyor olacak. Böyle bir 'Kardeşlik Seferberliği'nin 'Türk Dünyası' adına 'sürdürülebilir kalkınma hamlesine, stratejik sektör ve alanlarda tarihi bir işbirliğine dönüşmesi ise, enerji, üretim, ticaret, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve teknoloji gibi vazgeçilmez alanlarda, Türk Cumhuriyetleri arasında 'kazan-kazan' ilkesi ilkesine dayalı, dev bir Türk Coğrafyası'nı kucaklayan 'yüksek katma değer'e dayalı ve kapsayıcı bir birlikteliği de gerektirmekte. Bu yönde bir üretim ve ticaret işbirliğine dayalı çok yönlü bir hamlenin en vazgeçilmez sacayaklarından birisi ise 'yatırım seferberliği'.

Çünkü, Türk Dünyası'nın birbirleri arasında enerji, ticaret, ulaşım, lojistik ve siber uzay koridorlarıyla sımsıkı 'kenetlendiği' bir dünyada, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülüğünde, tüm Türk Dünyası, hem küresel ekonomik sistemden alınan payın katlanması, hem de kişi başına yaşam standardının yükselmesinin getireceği yükselen 'orta sınıf' ile birlikte, yepyeni ekonomik dönüşüm başarı hikayelere de imza atmayı sürdürüyor olacaklar. Bu sayede, Türkiye'nin 'Yeniden Asya' Açılımı ile birlikte, Asya ile Avrupa ve Afrika arasında, Türk Dünyası'nın öncülüğünde, kıtaları bir araya getiren bir 'işbirliği koridoru' da oluşturulmuş olacak. İşte, tüm bu küresel ve bölgesel hamleler, Türk Dünyası'nda geniş çaplı bir alt ve üstyapı hamlesine de yoğunlaşılması gerektiği anlamına gelmekte. Alt ve üst yapı yatırımlarında Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın iddiasını katlaması ise, ülkeler arasında güçlü bir finansman ağının da oluşturulmasını gerektiyor. Bu nedenle, 'Türk Yatırım Fonu'nun gerçek manada tarihi bir anlam ifade etmekte.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan kurucusu ve üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu, Türk Dünyası'nı uluslararası siyasi sistemde önemli bir 'ağırlık merkezi'ne dönüştüren Türk Devletleri Teşkilatı'nın da önemli bir projesi. Azerbaycan Meclisi'ndeki onay sürecinin tamamlanmasıyla bu hafta resmi hüviyet kazanmış olan Türk Yatırım Fonu'nun merkezinin İstanbul Bölgesel Finans Merkezi olması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Dünyanın önde gelen bölgesel ve küresel finans merkezlerini kısa bir sürede güçlü bir rakip olma hedefiyle hızla ilerleyen İstanbul Bölgesel Finans Merkezi projesi. Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika açısından, finansmana erişim noktasında bir cazibe merkezi olmak üzere, küresel ve bölgesel yatırım fonlarını çeken, yeni yatırım fonlarının kurulmasına da öncülük eden bir merkez olacak. İstanbul Bölgesel Finans Merkezi'nin cazip kılacak yasal altyapı ve merkezin fiziki, lojistik imkanları, bu hedefin gerçekleşmesini sağlayacak bir çok fırsat barındırıyor.

İşte, tam da bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner ve kararlı liderliği ile, 26 Ağustos 2016'da, 'Malazgirt ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi' Zaferlerini de müjdeleyen bir tarihte hayat bulmuş olan Türkiye Varlık Fonu'nun, Ülkemizin Türk Dünyası'na kazandırmakta olduğu ve kazandırmayı sürdüreceği perspektif açısından özel önemini hatırlatmak isterim. Türkiye'nin küresel markası Türk Hava Yolları ve kamu bankalarımız başta olmak üzere, Ülkemizin stratejik önem ve değerdeki kamu şirketlerini ve varlıklarını bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun 'varlığı' dahi, Türkiye'miz için 'etkili' bir 'finansal kaldıraç gücü'dür. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'bağımsız ve tam milli' ekonomik yapıyı inşa etme mücadelesini emin adımlarla sürdürür iken, Türkiye'nin 'cari açık' gerçeğini, 'cari fazla'ya dönüştürecek yüksek nitelikle teknoloji yatırımlarının, yüksek katma değerli ihracatın finansman anahtarı anlamına da gelen Türkiye Varlık Fonu, Türk Dünyası'nın 'beka' projesi olan 'Türk Yatırım Fonu' ile daha da anlam kazanacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın