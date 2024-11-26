İSKENDER GÜNEN

Sorunlarla dolu takıma motivasyon oldu

Başarısız sonuçlardan sonra ilk kez farklı bir 11'le sahaya çıkmak sorunları beraberinde getirmekte ama rakip ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor. Maçın başında Muhammed Cham'la gelen gol ve 1-0'lık sonuç. Öne geçtikten sonra ise rakibin yetersizlikleri öne çıkmasına rağmen pozisyon üretmede bir türlü organize olamama durumu yaşandı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, iki kenardan da atak girişimlerinin yoksunluğu ve önlerinde kendisinden çok şey beklenen Simon Banza'nın istenilen performansını gösterememesi.

İkinci yarı ise Adana Demirspor'un mücadele gücünde sorunlar olduğu bir gerçek. Bu da ilk yarıya göre çok daha üretken bir yapıyı ortaya çıkardı. Rakibin savunmada yaptığı hatalarla gelen golleri öne çıkardı. Savunmanın yaptığı bireysel hatalar ve ardından gelen gollerle çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Önce Banza, ardından Cham'ın golleriyle farklı bir sonuç ve 3 puan geldi. Cham, 3 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Sezon başından beri sorunlarla dolu olan Trabzonspor için bir moral motivasyon oldu. Ama bir başka gerçek var ki dünkü sonuç kimseyi yanıltmamalı. Çünkü rakip ligdeki mücadele eden takımlar içerisinde sorunları fazla ve yetersizliklerle dolu olan bir takım. Eksiklikler oyun anlamında hâlâ yeterli bir düzeye ulaşmak zorunda. Sonuç 3 puan ama farklı bir sonuç da olsa eksiklikler henüz giderilmiş değil.

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