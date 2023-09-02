İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor için kazançlar gecesi

Sezon başından beri sakatlıklarla dolu olan bir takım, bu da doğal olarak sorunları beraberinde getirir. Ama bir başka gerçek var ki sakatlıklar sonucunda görev verdiğiniz genç oyuncuların performansı… Bu takım için bir kazanç. Örnek Mehmet Can ve Enis Destan… Geçen sezondan beri sorunların başı deplasmandaki başarısızlıktı. Çünkü bu durum takımın üstünde Demokles'in Kılıcı gibi durduğu için öz güven kazanma şansını yakalamak kolay değil. Kasımpaşa maçından alınan sonuç bu yüzden çok değerli. İlk 15 dakikalık bölümde Kasımpaşa rakibini zorlayan ve pozisyonlar bulmaya çalışan bir takımdı. Fakat Visca'nın asisti, Enis Destan'la gelen Trabzonspor golünden sonra ise oyunun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Enis oyunda kaldığı sürece hava toplarındaki üstünlükten başka Trabzonspor'un önde sorununu çözebilecek yetenekte bir isim. Attığı golün yanı sıra sırtı kaleye dönük oynaması ve top saklama becerisi çok iyiydi. Mehmet Can ise Rizespor maçının ikinci yarısında görev aldı. Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaptığı bir kademe var ki bu kademe ilerleyen haftalarda Trabzonspor için bir kazanç olacağının mesajlarını verdi. Bardhi mükemmel iki gole imza attı. Sonuç, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde öz güven yakalamak açısından büyük önem taşıyor ve bundan sonraki haftalar için gerek oyuncuların gerekse takımın moral motivasyonunun yükselmesi açısından önemliydi.

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