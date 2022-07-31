İSKENDER GÜNEN

Larsen ve Eren…

Süper Kupa'yı almak bir takım için öz güveni artırma ve moral kondisyonunu yükseltme açısından önemli. Trabzonspor, lig şampiyonluğundan sonra da Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısını gösterdi. Dünkü maçı iki bölümde yorumlamak gerekiyor. Sivasspor'un baskısı ile başlayan ilk 20 dakikalık süreç… Baskı, kazanılan toplar ama hücum girişimleri yetersiz bir Sivasspor. Bu yüzden gol pozisyonu üretemediler.

Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11, ofansif ağırlıklıydı. Duran toptan gelen gole kadarki bölümde organize atak girişimlerinde bulunamadılar. Orta alanda Trabzonspor'un kadro zenginliği var. Görünen o ki her maça göre değişik bir orta saha kurgusu olacak. İkinci yarıda Sivasspor kalecisinin yaptığı büyük hata ile Cornelius'la gelen ikinci golden sonra Trabzonspor üstünlüğünü tamamen eline aldı. Larsen ve Bakasetas da farkı artıran isimler oldu.

Bu maçta yeni transferlerden Larsen ve Eren oynadıkları futbolla ilerisi için büyük ümit verdi. Önde Cornelius geçen sezon bıraktığı yerden tekrar başladı. Çünkü bu oyuncu Nwakaeme'nin ayrılmasından sonra önde top saklama becerisi olan tek isim. Trezeguet ise bazı pozisyonlar var ki bir türlü topla buluşturulamadığı için çok etkili olamadı. Fakat yeteneği herkes tarafından bilinen bir isim. Savunma arkasına yaptığı koşularda şu an eğer istediği toplar gelirse büyük katkı yapabilecek yeterlilikte. Sonuçta Trabzonspor, yeni sezon için de iddiasını ortaya koydu.

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