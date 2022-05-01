İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor’a çok yakıştı

Yıllardır vuslat hep başka baharlara kaldı. Her sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıldı ama hayal kırıklıkları yaşandı. Trabzonspor özel bir takım. Özelliği ise İstanbul'un 3 büyük takımına karşı bir devrimi gerçekleştirmek. Ve bunu sayısız kere yapmasıydı.

Bu takımın bir futbol kültürü olduğu gerçeğini kimse yadsımamalı. Geçen sezonla başlayan ve bu sezonla devam eden doğru yapılanma ile istikrarlı bir süreç yaşandı. Sezon başından beri oynadıkları her maçta takım olma bilincini, kazanma azimlerini, coşkularını ve her şeyden önemlisi sorumluluk anlayışlarını sahaya yansıtan bir ekip olarak gördük. Şampiyonluğu kesinlikle hak ettiler.

Gösterdikleri performansa ve istikrarlı yapıya büyük saygı duymak gerekir. Taraftarıyla da sezon başından beri bir bütün halinde olan Trabzonspor'a bu şampiyonluk çok yakıştı. Başta Abdullah Avcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Takımda her oyuncunun bugün gelinen noktada emekleri çok büyük ama bir oyuncu var ki şampiyonluğun gelmesinde en büyük payın sahibi. Bu isim kaleci Uğurcan Çakır. Bunu dün kurtardığı penaltıyla bir kez daha gösterdi. Yıllardır özlemle beklenilen bu şampiyonluk bugün doya doya yaşanmalı ama Trabzonspor'un bir büyük takım olduğu gerçeğini düşünerek sorumluluklarının daha da arttığını söylersek herhalde yanlış olmaz. Çünkü bu takımın tarihinde şampiyonluklara çok fazla ara verilmez. Dünkü görüntü Trabzonspor'u büyük olarak görmeyenlere ve şampiyonluklarını kabul etmeyenlere herhalde büyük bir ders olmuştur.

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