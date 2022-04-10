İSKENDER GÜNEN

Bir puan küçümsenmesin

Gaziantep kendi sahasında bu sezon başarılı sonuçlar alan bir takım. Yani takımlar için en zor deplasmanlardan birisi. İlk yarı iki kalede de pozisyonlar meydana geldi. Kalecilerin ortaya koydukları performans, devrenin golsüz bitmesindeki en büyük etken oldu. Orta alanda Siopis'in olmayışı büyük bir boşluk yarattı çünkü Yunan oyuncu, mücadele gücü yüksek, dönen topları alan ve rakibi yıldıran agresif bir isim.

Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan'dan kurulu bir orta alanda Dorukhan, rakip ataklarda çoğunlukla yalnız kaldı. Merkezde oluşan bu boşluktan dolayı ilk yarıda Gaziantep rahatlıkla gol pozisyonları üretti ve şutlar attı. Hamsik, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı ve görev yaptığı sürede pozitif bir oyun ortaya koydu, arkadaşlarına mükemmel gol pozisyonları hazırladı. Abdulkadir Ömür, oyunun sete döndüğü anlarda gereksiz şut girişimlerinde bulundu. Bu da daha farklı hücum organizasyonlarının oluşmamasını ve üretkenliğin azalmasına neden oldu.

Trabzonspor, ikinci yarıda rakip alanda topa daha fazla sahip oldu fakat üçüncü bölgeye geldiğinde final pası yetersizliği öne çıktı. Visca ve Nwakaeme gibi bireysel becerileri olan oyuncular da beklenen performansları gösteremedikleri için aranan golü bulamadılar.

Ligin sonu yaklaşırken böyle zorlu bir deplasmandan alınan bir puan kesinlikle küçümsenmemeli. Artık adım adım şampiyonluğa giden bir Trabzonspor var. Bordo-mavililer, önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı Karagümrük maçını 3 puanla bitirmesi halinde rakiplerin olası puan kayıpları gerçekleşirse şampiyonluğunu ilan edebilir.

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