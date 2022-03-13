İSKENDER GÜNEN

Büyük takım refleksi gösterdiler

Sorunlarla dolu bir ilk yarı geçirse de Trabzonspor'un görünen ligde diğer takımlardan farklı bir yapısı var. Trabzonspor bu sezon ilk kez kendi sahasında iki gol yedi. Uğurcan ve Ahmetcan'la gol pozisyonunun önlendiği iki pozisyon daha var. Fakat bir başka gerçek var ki; koşullar ne olursa olsun geriye düştüğünüz anda bile bir büyük takımın gösterdiği bir yapı da mevcut. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra gösterilen direnç ve bir anda 2-1'i yakalayan takıma saygı duyulmalı. Böylesi bir direnç kolay değildir. Göztepe küme düşme hattında... Kendi gerçeklerine göre mücadele gücü yüksek bir takım olma olgusu içerisinde oynamaya çalışsalar da Trabzonspor, oyuncu kalitesi olarak çok farklı. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Göztepe savunmasının yaptığı büyük bir hata ve ardından gelen Trabzonspor'un 3. golü… Coşkulu bir taraftar topluluğu ve öne geçtiğiniz anda her türlü sorunların yok edildiği bir 45 dakika... Abdülkadir'le gelen 4. gol, hazırlanış ve sonuç anlamında mükemmel bir görüntü.

Ömür'den bu maçta ayrıca söz edilmesi gerekir. Sezon başından beri her zaman belirtmeye çalıştım, Abdülkadir Ömür gerçekten yetenekli bir isim. Topla üçüncü bölgede buluştuğunda üretken yapısı, yetenekleri için ve kendisinin gelişmesi için büyük önem taşır. Bu sezon ilk kez bir maçta bunu gösterdi.

Sonuç olarak şampiyonluk yolunda bir maç daha kayıpsız olarak geçildi ama dün bir kez daha görüldü ki; Avcı'nın bugün gelinen noktada büyük bir payı var.

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