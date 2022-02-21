21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler İskender Günen Trabzonspor ve diğer takımlar
İSKENDER GÜNEN
Trabzonspor ve diğer takımlar

Trabzonspor ve diğer takımlar

21.02.2022, Pazartesi
Alanyaspor kağıt üzerinde zorlu bir deplasman takımı. Fakat rakip Trabzonspor ise zor olan şey bir anda kolaya dönüşüyor! Maçın başlangıcında Alanyaspor'da sorunlar dolu. Özellikle kaleci ve savunmasının yaptığı hatalar öne çıktı. Topla birlikte savunmadan çıkarken Dorukhan'ın yaptığı pres ve Nwakaeme ile gelen gol. Ondan sonra Cornelius'un kaleciden dönen topu, yine Nwakaeme'nin ayağından gelen ikinci gol. Zorlu bir deplasmanda 2-0'lık bir sonuç ve ardından oyunu istediği gibi yönlendiren, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor. Orta alanda Siopis ve Dorukhan mücadele gücü çok yüksek oyuncular… Rakipten kaptıkları kritik topların hepsi atak girişimi olarak gerçekleşti. İlk yarı önce Cornelius ardından Dorukhan ile çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Dün bir gerçeği daha gördük ki; bu sezon Süper Lig'i Trabzonspor ve diğerleri olarak yorumlamak gerek. Abdullah Avcı öyle bir takım yapılanması gerçekleştirdi ki rakip kim olursa olsun sahaya çıkan 11 ve ardından oyuna giren diğer oyuncular, bir takım birlikteliği içerisinde verilen görevi en iyi şekilde yapıyor. Paylaşma duygusu yüksek bir mücadeleyi sahaya yansıtıyorlar. Bu da başarıyı getiren en büyük etken olsa gerek. Sistemi oturmuş, istikrarı yakalamış, gerek oyun anlayışı gerekse bireysel becerileri yüksek kadro zenginliğiyle bundan sonraki haftalarda da kendisine gerekli puanları rahatlıkla alabilecek ve beklentileri karşılayabilecek bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıyayız. Oynanan oyundaki farklı sonuç bu gerçeğin en büyük göstergesi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yanlışı lehine çevirip kazandı 14.02.2022 Pazartesi
Nwakaeme üretkenlikten uzaktı! 06.02.2022 Pazar
Eğer elinizde Cornelius varsa... 20.01.2022 Perşembe
Trabzonspor sakin ve akılcı olmalı 16.01.2022 Pazar
Uğurcan varsa çözüm de var 22.12.2021 Çarşamba
Önlem alınmalı 12.12.2021 Pazar
Trabzonspor’da sistem oturmuş 05.12.2021 Pazar
Ömür artık sonuca da hükmediyor 29.11.2021 Pazartesi
Bundan sonra her maç final 23.11.2021 Salı
Şenol Güneş’ten sonra en iyisi! 07.11.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA