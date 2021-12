İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor’da sistem oturmuş

Djaniny, Bakasetas ve de maçın başında çıkan Cornelius gibi ofansif anlamda katkıları fazla olan 3 oyuncudan yoksun bir takım… Adana Demirspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Özellikle ofansif anlamda bireysel becerileri üst düzeyde olan oyunculara sahip. Böyle bir takıma karşı maçın ilk 20 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un oyunu kendi alanında kabul ettiği anlar ve rakibin hücum girişimleri var. Fakat Cornelius'un sakatlanmasından sonraki süreç, ardından yapılış ve sonuç anlamında mükemmel bir gol. Abdülkadir Ömür, Dorukhan ve Nwakaeme ile Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği an... Nwakaeme gerçekten özel bir isim. Aldığı her topu olumlu kullandı, top saklama becerisi, attığı gol ve de ikinci yarıda Hamsik'in attığı golde yaptığı mükemmel asist… Olumsuz koşullarda bile farkı yaratan bir isim. Orta alanda Siopis ve Berat, mücadele gücü yüksek ve rakibin hücum girişimlerini önleyen iki önemli oyuncu. Ve de Hamsik… Gerçekten büyük bir değer. Oyunun temposunu ayarlayan ve arkadaşlarına güven veren bir isim. Tam anlamıyla lider bir oyuncu. Görünen o ki koşullar ne olursa olsun Trabzonspor bazı önemli oyuncularından yoksun da olsa bir sistemi yerleştirmiş durumda. Bu sistem içerisinde görev verilen her oyuncu elinden geldiğince mücadele ederek takıma katkı yapmaya çalışıyor. Bu da başarıyı getiren en büyük etken. Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik rekoru, bu oluşan sistemin en büyük göstergesi olsa gerek.

