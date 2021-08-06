İSKENDER GÜNEN

Eksikler giderilirse Norveç’te tur gelir

Trabzonspor adına olumlu görüntülerin fazla olduğu bir maç olarak değerlendirmek gerekiyor. Atılan korner sayısı 15, direkten dönen toplar, girilen gol pozisyonları ve de kaçan penaltı… Ancak hücumda artıların çok fazla olduğu da bir gerçek. Geçen yıldan farklı 3 yeni isim; Hamsik, Peres ve Gervinho vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan Trabzon'da saha içi yardımlaşması oyunun belirli sürelerinde üst düzeydeydi. Rakibe yapılan pres, kazanılan toplar ve de bunun sonucunda atak girişimlerini sonuçlandırma Trabzonspor adına artılardı.

Hamsik bu sezon Trabzonspor'un oyunda aklı olacak bir futbolcu olarak öne çıktı. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Peres ise sol kenarda oynamasına rağmen takıma büyük katkı yapabilecek yeterlilikte. Gervinho ise herkesin bildiği dripling özelliği olan ve gol yollarında oldukça etkili... Yani bu üç ismin de bu sezon büyük katkı yapacaklarını düşünüyorum.

Trabzonspor'un bu maçta eksiği; öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olması gerekirken oyunun kontrolünü rakibe bırakması oldu. Bu yüzden özellikle savunmada yapılan hatalar öne çıktı. Yenilen üç gol de aynı şekilde gerçekleşti. Trabzonspor adına ilk maçta böylesi ciddi bir rakip karşısında sergilenen oyun sezon öncesi büyük ümitler verdi. Molde'yi kimse küçümsemesin. Ama ikinci müsabakada Trabzonspor, eksiklerini bir ölçüde giderdiği takdirde turu geçen taraf olur.

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