İSKENDER GÜNEN

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Bugün gelinen nokta başarıdır

Bugün gelinen nokta başarıdır

16.05.2021, Pazar
Trabzonspor'dan çok Gençlerbirliği için daha fazla önem taşıyan bir maçtı. Hem 3 puanı alıp hem de Kayserispor- Fenerbahçe maçından gelecek sonucu bekleyeceklerdi. Gençlerbirliği'nin geçen sezondan beri yönetimsel yaptığı yanlışlıklar bugünkü geldiği yerin en önemli göstergesi olsa gerek.
Trabzonspor için bugün gelinen nokta sezon başındaki görüntüsünü düşündüğümüzde başarılı sayılabilir. Ama birçok maçta 90 artılarda kaybettikleri puanlar var. Şu anki bulunduğu yerden daha farklı bir yerde bitirebilme şansları vardı. Dün de bir kez daha görüldü ki en önemli sorun savunmanın sağ ve sol kenarları. Gençlerbirliği'nin attığı golde Marlon'a herkes dikkat etsin!
Topa daha fazla sahip olma rakip alanda büyük önem taşır. Nwakaeme'den başka bireysel becerisi olan, adam eksilten oyuncunuz yoksa sorunlar öne çıkar. Abdülkadir Ömür, üçüncü bölgede topla buluştuğunda üretken olmak zorunda. Çünkü yapacağınız asist ve de atacağınız goller sizi bir üst seviyeye taşır. Bana göre başarılı bir sezon ama önümüzdeki sezon için eksikler gözden geçirilerek iyi bir transfer süreci gerçekleştirilmeli. Eksik bölgelere mutlaka doğru isimlerle takviye yapılmalı...
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