İSKENDER GÜNEN

Savunmanın iki yanına çözüm şart

İki ayrı devre, birinci yarı futbol adına olumlu aksiyonların çok az olduğu bir maç. Temposu düşük, daha çok ikinci bölgede oynanan bir oyun. Trabzonspor'un Ekuban ile girdiği gol pozisyonundan başka üretkenliği yoktu. Bu maçta bir kez daha görüldü ki; Trabzonspor'un sezon başından beri sorunlarının başında savunmanını iki kenarı gelmekte. Serkan ve Marlon oyunun savunma tarafında pozisyon hatalarını sıkça yapıyorlar. Ofansif anlamda ise yeterlilikleri hiç yok. Serkan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda durduğu yer yanlıştı. İkinci yarı ise; ilk yarıya göre daha tempolu ve de gol pozisyonlarının fazla olduğunu gördük. Trabzonspor 10 kişi kaldığı için Konyaspor, ilk yarıya göre Trabzonspor'un yarı alanında topa sahip oldu. Ve her iki kenardan da geliştirilen atakları var. Uzaktan atılan şutlarda ise kaleci Uğurcan'ın başarılı kurtarışları öne çıktı

Baker'ın serbest vuruştan attığı golle Trabzonspor öne geçmesine rağmen oyunun son bölümlerinde Konyaspor, beraberliği yakalayan taraf oldu.

Abdülkadir Ömür'den söz etmek gerekirse, üst üste gelen sakatlıklar bir oyuncu için büyük bir şanssızlıktır. Yetenekli bir isim. Fakat bundan sonraki sezonlarda daha üretken olması gerektiği düşüncesindeyim. Yoksa ne yazık ki yetenekli bir isim olarak kalır!

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