İSKENDER GÜNEN

Hakem maçın sonucuna tesir etti

Ligimizde nedense oyuncuların büyük bölümü futbol oynamak yerine anlamsız faullere başvurmakta. Böyle bir ortamda futbol kalitesini nasıl daha yukarı yükseltebiliriz, bu da ayrı bir konu. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un kazandığı penaltının ardından Uğurcan'ın kurtarması ve sonra tekrar edilmesini anlamak gerçekten çok zor. Çünkü her maçta penaltılarda ceza sahasının içine giren ya da çizginin üstünde olan çok sayıda oyuncu oluyor. Bugüne kadar bir kez bile penaltı nedense tekrarlanmadı. Ama böylesi kritik kararlar nedense sürekli Trabzonspor'un başına geliyor. Hatayspor özellikle ofansif anlamda yetenekli oyunculara sahip. Bu maçta da topa daha fazla sahip oldukları süreler Trabzonspor'a göre daha fazla. İlk yarıda Trabzonspor adına en olumlu olay Djaniny'nin attığı gol. Gerçekten hücumda hiçbir üretkenliğin olmadığı Trabzonspor'da Djaniny, orta alandan aldığı topla tek kişilik bir şov sergiledi.

Görünen o ki Trabzonspor, oyuncu eksiklikleri olduğunda bir türlü ritmini bulamıyor. Berat bu takım için orta alanda çok önemli bir isim. Orta alanda Baker, kritik müdahaleleri ile öne çıktı. Abdulkadir Parmak ise gerekli yeterlilikte değildi. Ekuban bazı maçlarda istenilen düzeyde olmasa da yokluğundaki oynayan Yusuf, çabuk bir oyuncu. Takımı karşı kaleye taşıma yeterliliği var. Ancak Ekuban gibi sonucu değiştirme konusunda eksik. Her ne kadar oynanan oyun istenilen düzeyde olmasa da bu maçta kaybedilen 2 puanın hakemin yanlış kararı sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum.

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