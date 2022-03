Ülkemizde Allah'ın günü,diye başlayan seçimleri yapılıyor ve ödüller dağıtılıyor. Ama en çok ödülleri, reytingi yüksek kanallar ve tirajı yüksek gazeteler alıyorlar ki, bu kanal ve gazetelerde kurumlarının adı ana haberlerde ve manşetlerde geçsin, izleyen ve okuyan da, o ödülü dağıtan kurumu ciddiye alsın..Şaştığım.. En ciddi sandığım gazeteciler bile koşa koşa gidip bu ödülleri alıyorlar..Yani işa döndü yıllardır. Bu yüzden gerçekten ciddi ödüllerin bile kıymeti kalmadı..Gazetelere bakın.. Kanalları izleyin. Hiçbirinde ödül listesinin tamamını bulamazsınız. Sadece kendi guruplarının kazandığı(!) ödülleri yazarlar, bir de ödülü alanın resmini basarlar, marifetmiş gibi..Bugün Dünya Kadınlar Günü..Bugüne inanıyor, sahipleniyorlarsa, niçin bir kurum, ciddi güvenilir bir kurum, medya desteğini de alarakanketi yapmıyor?.var..var mesela.. Niyeyok, bugünüsahiplenmek ve kutlamakta ciddi iseniz?.Ne idüğü belirsiz kişi ve kurumlar,deyiplüks otellerde geceler düzenler ve karşılığındamilyarlık beleş reklama konarken, ben 83yaşındaki, 15 yaşından beri gazetecilik yapan,görmüş geçirmiş gazeteci Hıncal niyenı seçmiyorum peki?.Hadi bir yayın organı ya da yazar çıksın da, eleştirsin bakalım, yüzü tutarsa..desin, haddine düşmüşse..İkiseçtim. Adları başlıkta..

*

Biri genel dünyamızdan.. First Lady..Öylesine ikiye bölünmüş, öylesine yaşamayıhaline getirmişiz ki, Emine Hanım'ın ülkesi için yaptıklarından, belli gazeteleri okumayı ve sadece belli yayınları izlemeyi âdet haline getirmişlerin haberi bile yok..Oysabu ülkenin belki detek insanı... Afrika'ya gidiyor. Afrika'nın bir su kuyusu açılmasına dahi muhtaç insanlarını ziyaret ediyor. Sorunlarını görüyor. Bir şeyler yapıyor. Herkesi elinden geleni yapmaya davet için hattadiye kitap yazıyor.. Hem Türkçe, hem İngilizce üstelik.. Dünya da okusun ve herkes Afrika'ya elini uzatsın diye..Önsözünü yazdığı ve desteklediği bir araştırma kitabı olan... İçinde en güzel tarifleri ile Anadolu'nun geleneksel yemekleri var.Çoğunu unuttuğumuz yemekler..Bu ülkede Çin böreğini ya da Meksika tacosu yiyeceğiniz bol lokanta var. Ama geleneksel Türk yemeklerini görüp tadabileceğiniz bir lokanta adı verebilir misiniz bana..Yakampanyası.. Dünyanın geleceği tehlikede bu atıklar yüzünden.Ciddiye alanın First Lady olması önemli değil mi?. Yola o çıkınca, peşine gönüllü takılanlar bol olacaktır. Kampanyaya inandıkları için..Gönülsüz de olsa, gene tonla katılan olacaktır.korkusundan. Kim niye katılırsa katılsın?. Denizlerimiz temizleniyor, kırsalımız temizleniyor, yol kenarlarımız temizleniyor, gazeteler yazıyor, TV'ler veriyor ya, ona bakın siz...Ve Emine Hanım bu işleri yaparken"S"sini etmiyor. İma bile etmiyor..Siyasetindiye, hatta spor, hatta sanatta bile böldüğü ülkemizde bir First Ladyiçin uğraşıyor, hepimiz için yapıyor,diye konuşuyor..Yetmez mi?.

*

Öteki sanat dünyamızdan.. Farah Zeynep Abdullah!.

Hani bir zamanlar "4 Yapraklı Yonca"sı vardı Türk sinemasının.. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray , Filiz Akın ve Fatma Girik!.

Bugün ötekileri bilmem ama, "Tek Gül"ü var..

Onu ilk "Kelebeğin Rüyası"nda izlemiştim. Nispeten küçük bir rolde yaratmıştı. "Bi Küçük Eylül Meselesi"nde coştu. Sonra "Unutursam Fısılda"da harikalar yarattı. "Ekşi Elmalar"da da..

Yerli TV dizilerini ilke olarak izlemiyorum.

Her gece saat sekizden gece yarısı bire dek, hayatımı öldürecek vaktim yok.

Kıyametler koparan filme de gitmedim..

Bergen'in yaşamı, tam da benim Modern Folk'un fiili menecerliğini yaptığım, İzmir Fuarı'nın fuar olduğu günlere rastlar. Tanırdım ama, o ticari, o acılı arabeske tahammülüm olmadığı için ne şovunu izledim, ne plağını dinledim.

Bergen filmine de, o tür müzikle dolu olduğu için gitmedim.

Ama medyada geniş yer aldı. Resimlere baktım. Farah Zeynep, nerdeyse tıpkısının aynisi Bergen olmuş. Filmdeki şarkıların da hepsini kendi okumuş.. O harika oyuncu, bir yandan da "Müzikal Yıldızı" yani..

"Böyle bir starımız var" diye ortalığı yıkacağımıza, tamamen onu ilgilendiren bir "zevk meselesi"ni dile dolayıp kıza nasıl yaylım ateşi açtılar.. Galaya rezil bir kılıkla gelmiş de.. Bu kılığın tartışılacağını biliyormuş da, o yüzden o kılığa girmiş ki, millet filmi değil, onu tartışsın, Farah Zeynep, Bergen'in önüne geçsin..

Farah eteği kasıklarında minilerle ikoncan olsa, orasını burasını her fırsatta açıp saçıp, medya maymunu, maydanozu olsa, yere göğe koyamazlardı..

Koskoca Hürriyet bile tuzağa düştü.

Magazin Konseyi'ni toplayıp "Bu kıyafeti beğenen var mı?" diye konseye ve okurlarına sordu. Konseyin tek kadın üyesi Ömür Gedik ve arkadaşları Orkun Ün, Savaş Özbey, Onur Baştürk'ün de resimleri vardı o sayfada..

Şimdi, Ömür Gedik'in konuşmasını aynen alıyorum, köşeme..

Hem Hürriyet okuru önüne çıkmak için resim çektiren konseyin, özellikle de Farah için çok ağır laflar eden Ömür'ün, hem de Farah'ı yerden yere vurmak için kullanılan kıyafetinin resimlerini de mukayese edin lütfen, ikinci yazıda..

***



FARAH VE ONU ELEŞTİREN KONSEY!..

Ömür Gedik.. "Saçını ve makyajını hiç beğenmedim. Güzelim kızı mahvetmişler. Filmin de önüne geçti ayrıca bu tartışma ve iyi olmadı. Gala sonrası kıyafet, saç, baş değil film ve oyunculuklar konuşulmalıydı. Umarım artık Bergen'i konuşuruz" derken az eleştirendi.

Ötekiler.. Yerin dibine sokma yarışı yaptılar.







Hele de Onur Baştürk.. "Farah'ın gala kıyafeti ve sonrasında gösterdiği tepki tam bir 'İletişim nasıl yapılmaz?' dersi oldu. Bu kıyafetin mesaj içeriği netti: 'Dikkat çekmek istiyorum.' Dikkat de çekti. Herkes bu berbat takımı konuştu.

Galadan sonra filmin kendisinden çok bu kombin ön plana çıktı.

Oysa film ve Farah Zeynep'in çok övülen oyunculuğu ön planda olmalıydı. Farah Zeynep kendi kendine süreci baltalamış oldu." Onur, Farah'a alenen ve resmen saldırırken, yanındaki Ömür'ün kıyafetiyle karşılaştırdı ve hele milyonlarca okurun önüne çıkmak için abiye giyinen Ömür'ün yanına, toplu resim çektirmek için rasgele bir sokak kıyafeti ile gelen kendisi ve arkadaşlarına baktı mı acaba?.

Hele Ömür ile Farah'ı mukayese edin lütfen..

***



İZLEDİĞİM İKİ KANALIN İKİSİ DE TRT!..

Hiç ama hiçbir kanalda ana haber izlemiyorum. Çünkü hepsi taraf ve hepsi tek gözle haber izleyip yayınlıyor. Hepsi reyting için Youtube'dan şiddet ve dehşet sahneleri seçip sıralamaya bayılıyor. Ukrayna savaşı gibi olayları BBC, CNN Int ve France 24'ten takip ediyorum.

Canlı spor yayınları bizim kanallardan ve Eurosport'tan..

180 dakikalık, bitmez tükenmez reklam deposu insanlık dışı dizilere baktığım bile yok.

Yani evimde açık olan 2 kanal var. TRT 2 ve TRT Müzik..

TRT 2 inanın muhteşem. Yürekten tebrik ederim. Bir defa her gece, muhteşem bir film var. Mutlak kaydediyorum. Çünkü o saatte maç falan oluyor. Pandemi yüzünden boş zaman çok. Canım çektiğinde tık..

Harika belgeseller var. Konulu film gibi meraklı.. Birini seyredin tiryakisi oluyorsunuz.

Mesela Ümit Işın'dan Anadolu Arkeolojisi. Nasıl güzel yerleri dolaşıyor, masal gibi bilgi dinliyorsunuz.

Coğrafyadan kültüre bağ.. İnanılmaz. Bir deneyin. Bir kere..

Sinem Çapraz.. Anadolu Lezzetleri..

Bu nasıl bir zekâ programı.. Sinem sizi il il dolaştırıyor. Her gittiği yeri önce gezdiriyor.

Tarihin, coğrafyanın içine dalıyor ev kadınları..

Çünkü esas hedef ev kadınları.. Sonra oralı bir ev kadını ile yöreye ait ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan bir yemeği birlikte hazırlıyorlar. İzleyenler sadece yeni bir yerel yemeği değil, Anadolu'nun orasının tarih ve coğrafyasını da kısacık ama enfes görüntülerle öğreniyorlar. Sinem Çapraz harika.. Ama asıl bu programı bulan.. Beni tiryaki yaptı.

Gerisini anlayın.

Evliya Çelebi'nin İzinde, ayni yolu TRT kamerası ile takip ediyor. Müthiş..

Anjelika Akbar, piyanosunun başına bir konuk alıyordu. Konuğu kaldırdılar.

Programa yazık ettiler.. Aman eskiye dönsünler.

Gelişimspor'dan beri dostum Hasan Kaçan'ın "Çizgi Atölyesi" bize çizerlerimizi çok hoş tanıtıyor.

Tarihin Ruhu enfes kere enfes.. Her nerde bulunduysa, film çekiminin ülkemize geldiği yıllardan bu yana, bulunabilen bütün filmler, harika bir anlatımla sunuluyor.

"Bir Resim, Bir Hikâye.." Dünyaca ünlü bir resim.. Diyelim benim en sevdiğim İnci Küpeli Kız ortada. Bir yanında sunucu Mahir Güven, öte yanında günümüz ünlü ressamlarından biri.. O resmi, döneminden ve yapanından başlayıp konuşuyorlar.. Ama herkesin dinleyip seveceği bir dille..

Daha neler neler var.. Bazı sadece konuşmadan ibaret, benim için çok sıkıcı programlar da var arada ama, Allah'tan var.. Teneffüs gibi oluyor. Kapayıp ya da kanal değiştirip nefes alıyorum.

*

TRT Müzik?.

O ayrı bir konu.. Yarın yazalım en iyisi..

***



SEVDİĞİM LAFLAR

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız erkekten, yapılmasını istiyorsanız kadından isteyin.

Margaret Thatcher (Demir Lady diye anılan İngiltere Başbakanı..)

***



TEBESSÜM

Bir kadın "Neee" diye bağırıyorsa, sizi duyamadığı için değildir. Amacı size, lafınızı değiştirmeniz için bir şans tanımaktır!.