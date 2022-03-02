15 Kasım 2010.. Akşamüzeri.. Cep telefonum çaldı. Az önce Yasemin aramış,demişti. Telefona baktım. O numara..Açtım hemen..dedi, telefondaki ses..Başkan Erdoğan'la hayat boyu bir kez konuştum, karşılıklı.. İşte o telefonla.. Beni hem de nasıl duygulandıran bir telefondu o.."Teşekkürler Sayın Başbakanım" diyebildim.Sonra konuyu değiştirdi, sesimin nasıl titrediğini hissetmiş olmalı..dedi.Ağzımdan "Bu çılgın bir proje" lafı çıktı.. Projeyi özetledi Başbakan.. Dinledim.."İlk duyan benim ama, ilk yazan ben olmayacağım. Bir Başbakan olarak, bunu tüm Türkiye ve dünyaya duyurma hakkı ve görevi sizin. Uygun tarihte bir basın toplantısı ile açıklamanız uygun olur" dedim ve bu konuşmayı köşemde naklederkendemekle yetindim.Kanal düşüncesinin adınınolması böyleydi işte.Kanalla ilgili gelişmeleri biliyorsunuz.Zaten bu yazının konusu kanal değil,14 Şubat'ta, bu ülkenin tüm sanatgalerileri arasında 1 numaralı yeri taşıyan,doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlıDolmabahçe Sarayı'ndaki Milli SaraylarMüzesi Galerisi'nde, Meclis Başkanıtarafından açılanne medyamız layık olduğu, hakettiği ilgiyi göstermedi.Sanatın hangi dalına ilgi gösteriyorlar ki zaten.. Varsa yoksa siyaset..Oysa UNESCO'nununvanı verdiği, Tokyo'danLondra'ya, New York'tan Madrid'e, dünyanınve Türkiye'nin dört bir yanında açtığısayısız sergisi ileadını alan, özellikle defalarca davet edildiğiJaponya'da,ilanedilen Sıtkı Usta, Türkiye'nin ulusal gururuydu..Nasıl bir medyayız biz, bilemiyorum..Serginin panosu önünde, Sıtkı Ustama ve Nida'ya bakarken,diye düşünmeden edemedim.Babasının ölümünden sonra, izinden yürüyen, onun başlattığı her şeyi devam ettiren, Kütahya-Eskişehir Yolu üzerindekidediğim atölye, kafe ve Sıtkı Olçar Galerisi'ni Karayolları Genel Müdürlüğü'ne rağmen inatla ve ısrarla açık tutan (Bu ayrı bir konu, yarın yazacağım), Kütahya'da Başkan'ın Vali ve Belediye Başkanı'na verdiği emre karşın bir yığın bürokratik gecikme sebebi yaratılmasına rağmen yılmadan mücadelesine devam edip o müzenin açılmasını sağlayan ve bugüne dek yaşatan, Sıtkı Usta'nın adını koyduğugeleneğini sürdürüp eserlerineimzası atangibi bir kıza sahip olan ve bugün biraz da onun sayesinde ölümsüzlüğünü sürdüren Sıtkı Ustam mı?.Yoksa, Sıtkı Olçar gibi muhteşem bir babaya sahip olan, onun tarafından yetiştirilen Nida mı?.Yoksa ben mi?.Sıtkı ve Nida gibi, biri ölümsüz, öbürü yaşayan ikidostu olan ben mi?.

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Bugün tarzımdan çok değişik biryapmaya karar verdim. Bol resimli ve resimler pul gibi kullanılmasın diye de mümkün olduğunca az yazılı..Resim sayfada leke olsun diye kullanılmaz. Gazete resmi "haber" olduğu, haber değeri taşıdığı için vardır, tasarımcı arkadaşlarım.. Hele bir sanat resmi ise..Sayfam içinda diyebilirsiniz..

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Benim son bir sözüm var.

Başkan Erdoğan'ın benden çok önce Sıtkı Olçar'ı tanıyıp izlediğini, bu sergi için hazırlanan kitapçıktan öğrendim.

Bir sayfada Başkan'ın, Sıtkı Ustamla yan yana resimleri var. Arkada da bir serginin Şeref Defteri'nden bir sayfanın fotoğrafı.

El yazısıyla aynen şunlar yazılı:

"Bugün 23 Kasım 04

Kütahya'nın, ülkemizin Sevgili Sıtkı Ustası, ne söyliyim ki.. Tebrik ve takdirle başarılarınızın artarak devamını diliyorum.

Selam ve sevgilerimle...

Allah uzun ömürler versin.

(İmza) Recep Tayyip Erdoğan BAŞBAKAN"

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Sergisinden seçtiklerimi Nida anlatıyor...

BUNLAR SITKI II İMZALI NİDA ESERLERİ...

Serpil Abla'nın çalışmalarından esinlenerek, sergi mekânı da Dolmabahçe Sarayı'nın mutfağı olunca çiniden sefertaslarına, sahanlara, keşkül-ü fukara kaplarına, 22 ayar altın varak denemeleri yaparak bu muhteşem mekânda saray konseptinde sergiledik.







Aynı zamanda babamın şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmamış, 30 yıl önce odunlu fırınından çıkmış yemek takımlarını da ona özel köşelerde sergileme ve bir kez daha rahmetle yâd etme imkânımız oldu.

Eminim ki babam görüyordur Hıncal Abicim. Serpil Ablam ve siz de iyi ki varsınız, her zaman desteksiniz, babamın gözü arkada da kalmamıştır.







Geçtiğimiz mart ayında TBMM Ankara sergisinde kravat, kol düğmesi, mendil ve yastıklara çini desenlerimi aktarmıştım. Bu sergide tekstil çeşidini biraz daha genişleterek ipek seccadelere, nevresim takımlarına, bornozlara uygulayarak çini desenlerinin ve çininin hayatımızın farklı birçok alanında da kullanıldığına dikkat çekmek istedim.

Sıtkı Kütahya Koleksiyonu tekstil çalışmalarını Dolmabahçe Sergime özel sınırlı üretimle noktaladık.







Yaklaşık 20 yıl önce babam ile Serpil Abla, Ayasofya mozaiklerini altın ile çalışmışlardı. Ayasofya sergisinin yankıları günümüzde sanat dünyasında hâlâ devam etmekte. Babam rahmetli olduktan 1 yıl sonra Serpil Abla'yı aradım ve bana da bu altın tekniklerini göstermesini rica ettim. Serpil Abla hiç ikiletmeden Ankara'daki atölyesinin kapısını bana o dönem (2011 yılı) açtı. Tüm aşamalarını anlattı, gösterdi, hiç unutmam. Bir büyük çanta malzemeyi de "Sen Kütahya'da bulamazsın" diyerek yanıma koymuştu, sağolsun. Gördüğünüz pano 10 yıl önce Serpil Abla'nın elinden altın varaklanmış çift başlı bir Selçuklu kartalı.

Çift başlı kartal, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Türk Devletleri'nde "Doğu ve Batı hâkimiyetinin simgesidir."

Eser aynı zamanda "1 gövdede 2 baş", erkek ve kadının toplumun eşit üyeleri olduklarını sembolize eder.