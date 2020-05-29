Yakınlarım, dostlarım, okurlarım, haftalardır devam eden bu korona günlerinde, nasıl böyle neşeli, iyimser olduğuma şaşıyorlar..

"Nasıl bu kadar keyifli oluyor, bu kadar olumlu yazılar yazabiliyorsun" diye soruyorlar..

Zor değil.. Başından beri tekrar tekrar yazdım..

"Çok şey bekleyip, azını bulmaktansa, az bekleyip fazlasını bulmak insanın morali için çok daha iyidir.."

Koronanın en büyük ilacı ne?.

İnsanın kendini iyi hissetmesi..

O zaman günlük ve yarınlık beklentilerimi en aza indiriyorum.. İndirirken de düşünüyorum..

Korona denen virüs dünyada çözüldü mü?.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü Bilim Kurulu üyelerinden tutun da, bizim Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na, konuyu en iyi bilecek durumdaki uzmanlar, hala kendi aralarında değil, kendileriyle bile anlaşamadılar. Durmadan birbirlerini ve kendilerini tekzip eden şeyler söylüyorlar..

Çünkü korona virüsü hala belli değil. Yarın ne yapacağı belli değil. Durmadan mutasyona, değişime uğruyor..

Yani korona hala sisler arkasında..

O zaman o sisler içinde ben, bırakın yaz aylarını, yarını nasıl planlar, beklentiye girerim?.

Ben bu soruyu en başta kendime sordum ve "Hayır yapamam" cevabını alınca durumu kabullendim ve, yaşamımı, bu gerçek üzerine kurdum.

Dedim ki kendime..

"Şimdilik sisler içindeyim.

Bu sisler devam ettikçe de, benden hiç farkı olmayan en büyük uzmanlar dahil, hiç kimseyi okumayacak, dinlemeyeceğim.

Kendim de düşünmeyeceğim. Plan, program yapmanın anlamı da, gereği de yok. Bunlar, beni beklentiye sokup, hayal kırıklığına uğratmaktan başka işe yaramazlar çünkü..

Karar aldım.. Korona ile ilgili, hiç kimseyle konuşmuyorum.. Televizyonda tek konuşma programı dinlemedim. Benimle konuşanın, telefonda bile olsa lafını ağzına tıkıyorum..

"Başka güzel şeyler var hayatta. Korona konuşmayı yasakladım kendime" diyorum lafı virüse getirenlere, ve konu kapanıyor.

Gazeteler, "Palavra habere en uygun" diye spor sayfalarını arttırdılar. Masa başında yüzlerce transfer haberi uyduruluyor günlerden beri mesela.. Yazarlar da durmadan başta futbol liglerle ilgili kararları tartışıyor..

Ben tartışmıyorum.

Tek satır yazımı okudunuz mu bu konuda?.

Yahu sisten önümü göremezken, karşıma neyin çıkacağını bilemezken, içinde yığınla "Eğer" yığınla "Şart" olan bir gelişmeyi nasıl değerlendirir, eleştirebilirim ki?.

12 Haziran'da koronanın ne durumda olacağını bilen var mı?.

Karar bugüne kadar olan gelişmelerin ayni şekilde devam edeceği üzerine alınmış.

Kötüye giderse, iptal edilir. Çok iyiye giderse, hatta seyircili bile oynanabilir. O zaman neyi tartışıyoruz..

Bekleyip göreceğiz.

Ama baştan dedim ya.. En azını umut ederek bekleyeceğiz. Fazlası gelirse harika olmaz mı?.

Sisten önümüzü göremezken, o sisin ne zaman kalkacağını bilemezken, hayale dalmak, tartışmak yerine "Sisi ve sisler arasında yaşamayı kabullenmek" bugün, keyifli, neşeli ve mutlu olmamın sırrı.

Korona ile ilgili tek satır okumamak, benden fazlasını bilmeyen uzmanları asla dinlememek, hiç kimse ile korona konuşmamak ve yazmamak da temeli..

İşte bu yüzden, ilk günden beri "Bomba" gibiyim..

"Oğlum Hıncal.. Çocukluğunda köye giderdin ya hani.. Bahçende, ağaçların, çiçeklerin, hayvanların arasında bütün yazı hem de ne mutlu geçirirdin ya.. İşte 70 yıldan beri ilk defa 'Gerçek' tatil yapıyorsun. Değerlendir" diyorum..

Bahçem var. Çiçeklerim, tam dokuz tane yavrulayan kedilerim, martıdan kargaya, saksağandan Yusufçuk'a bahçemde uçan, salonumda ötüşen muhabbet kuşlarım, balıklarımla tam köy yaşamı içindeyim.. Ama köyden fazlam var.

Köyde bir kurmalı gramofonumuz vardı, bir de pilli radyomuz..

Şimdi içinde yüzlerce film ve dizi olan bir elektronik sistem var, hemen her evde..

Sevdiğimiz herkes cebimizde.. Bir tıkla, herkese, hatta görüntülü ulaşıyoruz..

Yıllardır izini kaybettiğim dostlarımla buluştum, konuştum, sisten önümü göremediğim günlerde..

Bu ne güzelliktir?.

Ararsanız, bakarsanız daha neler neler var..

Bu sisten çıkacağız elbet..

Nasıl, ne zaman belli değil..

O zaman sisler içinde yaşamanın keyfini çıkarın, kahredip oturma yerine..

Çünkü isteseniz de, istemeseniz de bu sizin hayatınız..

Her insan bir defa yaşar ve kendi hayatını yaşar!. Ne siz başkasının hayatını yaşayabilirsiniz. Ne başkası sizin..

Tamam mı?.

***



Sisler Bulvarı...



Korona günlerinde yaşam felsefemin temelini oluşturan Sisler'i anlatınca, uzun yıllar dostluk, saatlerce sohbet ettiğim Kaptan'ın, Attila İlhan'ın gençliğimizi boyayan şiirlerinin en güzellerinden "Sisler Bulvarı"nı anmamak olur mu?.

*

Elinin arkasında güneş duruyordu

Aylardan kasımdı üşüyorduk

Ağacın biri bulvarda ölüyordu

Şehrin camları kaygısız gülüyordu

Her köşe başında öpüşüyorduk





Sisler Bulvarı'na akşam çökmüştü

Omuzlarımıza çoktan çökmüştü

Kesik birer kol gibi yalnızdık

Dağlarda ateşler yanmıyordu

Deniz fenerleri sönmüştü

Birbirimizin gözlerini arıyorduk





Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim

Sokak lambaları öksürüyordu

Yukarıda bulutlar yürüyordu

Terkedilmiş bir çocuk gibiydim

Dokunsanız ağlayacaktım

Yenikapı'da bir tren vardı





Sisler Bulvarı'nda öleceğim

Sol kasığımdan vuracaklar

Bulvar durağında düşeceğim

Gözlüklerim kırılacaklar

Sen rüyasını göreceksin

Çığlık çığlığa uyanacaksın

Sabah kapını çalacaklar

Elinden tutup getirecekler

Beni görünce taş kesileceksin

Ağlamayacaksın! ağlamayacaksın!





Sisler Bulvarı'ndan geçtim sırılsıklamdı

Islak kaldırımlar parlıyordu

Durup dururken gözlerim dalıyordu

Bir bardak şarapda kayboluyordum

Gece bekçilerine saati soruyordum

Evime gitmekten korkuyordum

Sisler boğazıma sarılmışlardı





Bir gemi beni Afrika'ya götürecek

İsmi bilmiyorum ne olacak

Kazablanka'da bir gün kalacağım

Sisler Bulvarı'nı hatırlayacağım

Kırmızı melek şarkısından bir satır

Lodos'tan bir satır yağmur'dan iki

Senin kirpiklerinden bir satır

Simsiyah bir satır hatırlayacağım

Seni hatırlatanın çenesini kıracağım

Limanda vapur uğuldayacak





Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı

Ağaçları yatıyordu yoksuldu

Bütün yaprakları sararmıştı

Bütün bir sonbahar ağlamıştı

Ağlayan sanki İstanbul'du

Öl desen belki ölecektim

İçimde biber gibi bir kahır

Bütün şiirlerimi yakacaktım

Yalnızlık bana dokunuyordu





Eğer Sisler Bulvarı olmasa

Eğer bu şehirde bu bulvar olmasa

Sabah ezanında yağmur yağmasa

Şüphesiz bir delilik yapardım

Hiç kimse beni anlayamazdı

On beş sene hüküm giyerdim

Dördüncü yılında kaçardım

Belki kaçarken vururlardı





Sisler Bulvarı'ndan geçmediğim gün

Sisler Bulvarı öksüz ben öksüzüm

Yağmurun altında yalnızım

Ağzım elim yüzüm ıslanıyor

Tren düdükleri iç içe giriyorlar

Aklımı fikrimi çeliyorlar

Aksaray'da ışıklar yanıyor

Sisler Bulvarı ayaklanıyor

Artık kalbimi susturamıyorum



Attila İLHAN

***



Kilisede namaz!..



Doktor Erdoğan (Karatay) dün bu köşede Almanya'dan dünya güzeli bir barış, kardeşlik haberi vermişti. Berlin'de sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak camide namaza izin verilmiş ama "Cuma Namazı" için camiye gelenlerin bir bölümü içerde yer bulamamışlardı. İmdatlarına, hemen yakındaki kilisenin rahibi yetişti. "Burası da Tanrı'nın evi.. Gelin namazınızı kilisemde kılın" dedi. Camide yer bulamayan Müslümanlar kiliseye gittiler ve namazlarını orda kıldılar.

Sevgili Erdoğan kardeşimden, bugün de o namazın resimleri geldi..

İşte seccadelerini kapıp kiliseye gelen Müslümanlar, Berlin'de kilisede namaza duruyorlar..

Dünyaya ibret olacak fotoğraflar bunlar..

***



Ah Ajda ah!..



Ajda Pekkan, Günaydın ekimizden Tuba Kalçık kardeşime dert yanmış.. "Yurt dışında tek başına mücadele etmek benim için yorucuydu. Dışarıda çok daha büyük başarılar elde edebilirdim ama hep yalnız bırakıldım. Müzik sektöründen bana yardım eden kimse yoktu. Tek başıma mücadele etmek beni yordu" demiş.

Tuba o günleri bilmez, yaşamadı tabii..

Ajda, ayni röportajı bana verebilir miydi?. Denemek ister mi?.

Ajda'yı Paris'e o zaman müzik sektörünün en itibarlı adamı, Erkan Özerman götürdü. Bu ülkenin gelmiş geçmiş tek meslekten meneceri.. (Bavul taşıyıcı ve yüzde 10 hisse alıcı değil, gerçek menecer..)

Hem Türkiye'de hem dünyada çok geniş çevresi olan adam.

Olimpia'ya Erkan çıkardı Ajda'yı.. Paris Match'da dört sayfa röportajı Erkan ayarladı. Onu müzik dünyasının devleriyle tanıştırdı..

Ülkede bir başka dev, Egemen Bostancı taşıdı Ajda'yı yıllarca.. Onun bütün kaprislerine boyun eğerek..

Evet kapris.. Bitmez tükenmez istekler.. Hep özel, hep ayrı, hep pahalı muamele beklentileri..

Egemen harika müzikal geceleri düzenlerdi, Şan Müzikholü'nde.. Bir gün bana "Nükhet, Sezen ve Emel'den servet kazanıyorum.

Hepsini Ajda'da bitiriyor, hatta zarara geçiyorum" demişti.

Nasıl girmesin. Şan'daki şovu için Brezilya'dan müzik ve dans gurubu istemişti, Ajda.. Egemen de getirmişti. Sadece uçak bileti maliyetini düşünün..

40 kişilik gurubun İstanbul'da yeme içmesi ve yevmiyesi dahil..

Ülkenin tek kanalı TRT'ye çıkmak için millet çırpınırken, Ajda'nın hazır stüdyoyu ve onlarca görevliyi 7 saat beklettiğini bizzat yaşadım, muhabir olarak. TRT'ciler, nasıl yılmıştı, onun kaprislerinden.

Bir Cömert Baykent hikayesi var mesela..

İlişkileri roman olur. Meneceri ve erkek arkadaşıydı Cömert..

Gerek gazeteci, gerek Modern Folk'un meneceri olarak bütün gençliğim magazin dünyasının içinde geçti. Ben Ajda kadar kaprisli ve adam eskiten birini daha görmedim..

Ama hala "Yalnızdım" diyorsan Ajda ve sorumlu arıyorsan, aynaya bak!..

***





Tebessüm

Öğretmen Küçük Temel'in ev ödevini sırasına fırlattı ve bağırdı.

"Bu hayatta gördüğüm en kötü ev ödevi.. Bu rezil şeyi okumak zorunda kalmak benim talihsizliğim olmalı. Bir ödevde bu kadar çok yanlış olur mu?. Bir insan tek başına bu kadar hatayı nasıl yapar?."

"Tek başıma yapmadım Öğretmenim" dedi Temel.. "Babamla ikimiz yaptık..."



Sevdiğim Laflar

"Kırıldıkça değişirsin. Değiştikçe güçlenirsin. Güçlendikçe umursamazsın. Onlara teşekkür et."

Natsume Söseki (Japon Edebiyatçı, düşünür)