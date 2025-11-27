Haberler Liste Haberleri İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:51
ABONE OL
İLK KEZ 1991’DE ÇİN’DE DÜZENLENEN FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN ÜLKE HANGİSİDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

A: İspanya

B: ABD

C: Brezilya

D: Almanya

Cevap: B

SON DAKİKA