İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

A: İspanya

B: ABD

C: Brezilya

D: Almanya

Cevap: B