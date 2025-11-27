Haberler Liste Haberleri 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 23:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:13
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

A: 25

B: 50

C: 75

D: 100

Cevap: B

