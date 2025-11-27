Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

A: 25

B: 50

C: 75

D: 100

Cevap: B