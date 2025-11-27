Haberler Liste Haberleri Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 27.11.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:40
NEHİRLERİN DENİZE DOĞRU AKTIĞI TARAF VE KAYNAKLARININ DOĞDUĞU TARAF FARKLI KÜLTÜR VE COĞRAFYALARDA NASIL ADLANDIRILIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?

A: Sağ ve sol

B: Güney ve kuzey

C: Aşağı ve yukarı

D: Doğu ve batı

Cevap: C

