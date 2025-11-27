Haberler Liste Haberleri Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:07
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?

A: Oğuzlar

B: Hunlar

C: Çuvaşlar

D: Uygurlar

Cevap: A

