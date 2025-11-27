Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?

A: 152 milyon dolar

B: 1,52 milyar dolar

C: 15,2 milyar dolar

D: 152 milyar dolar

Cevap: D