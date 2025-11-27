Haberler Liste Haberleri Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Guinness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:08
DÜNYADAKİ EN ESKİ VE GÜNÜMÜZDE DE FAALİYET GÖSTEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU HANGİ ÜLKEDEDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Guinness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Guinness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

A: Yunanistan

B: İtalya

C: Birleşik Krallık

D: Fas

Cevap: D

