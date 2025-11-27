Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Guinness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Guinness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

A: Yunanistan

B: İtalya

C: Birleşik Krallık

D: Fas

Cevap: D