Bireysel sporlarda kazananla kaybedenler arasındaki fark giderek azalıyor..1960'ta Armin Hary, 100 metreyi net 10 saniyede koştuğunda yer yerinden oynamıştı. Geçen yıl Doha'da düzenlenenerkekler 100metre finalinde ise hepsi 10 saniyenin altındakoşan ilk beş atlet 21 salise içinde sıralandılar... Atletlerin çivili ayakkabıları, yüzücülerin mayoları, saliseler dikkate alınarak geliştiriliyor.Ama başka şeyler de var.. Bireysel unsurlar..Başta yetenek.. Ama artık yetmiyor.Çok çalışmak "" zaten. Onun da ötesi var..Ruhsal hazırlık da gerekiyor.. Duygusal dinginlik..Hani bomboş kumsalda.. Ya da ıssız biryerde gök kuşağına bakarken.. Sessizliği dinlemehali de diyebilirsiniz..Bunları nerden çıkarıyorum, şimdi diyeceksiniz..Önümüz hala pek açık değil.. Hala sisler içindeyiz ve savaşıyoruz.. Korona savaşını kazanmamız için bize yardımcı olabilecek dersler çıkardım, kendimce..Kimden mi?Sevgili Kardeşim'dan..Barbaros, 1988 Seul Oyunları'ndan bu yana ayrılmaz dostlarımdan. O zaman TRT'nin gelmiş geçmiş en iyi olimpik sunucusuyardımcısıydı. Benimle beraber 3'lü ekip olduk ve birlikte pek çok Olimpiyat ve Dünya, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı anlattık.Kenan'dan sonra bayrağı Barbi (Biz öyle derdik) taşıdı uzun süre.. Sonra o da özel teşebbüse geçti ama, 90'lı yılların sonunda başlayıp yıllarca süren, spor bölümünü yönetmek üzere gene yardımıma koştu. O Barbaros işte..Onlarca yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini nakletmek için YouTube'da bir kanal açmış.İlk bölümünü izledim..Orda ediyor işte "lafını.Başarının sırrını orda açıklıyor.., söylemeğe gerek yok,Dünyanın 1 Numaralı Olimpik Sporcusu..Phelps'in "" olmasının ardında "" var.Yedi yaşında ablalarının gittiği kulüpte başlayan spor yaşamını, bütün zamanların en başarılı olimpik sporcusu olarak tamamladı.2000 Sydney'de, katıldığı ilk Olimpiyat'larda (ki bizim Üçlü orda beraberdik. Birlikte çalıştığımız son Olimpiyat oldu.) madalya alamadı ama Atina, Beijing, Londra ve Rio oyunlarında, 13'ü bireysel, 10'u bayrak yarışlarından olmak üzere toplam 23 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Olimpiyat tarihinin en çok madalyaya sahip sporcusu oldu.2008 Beijing'de, yüzme yarışlarının yapıldığı dokuz gün boyunca eleme, yarıfinal ve final toplam 17 yarış yüzüp, sekiz altın madalya kazanarak, yapılamaz denileni başardı.Hem de yedi finalde dünya ve olimpiyat, birinde ise sadece olimpiyat rekoru kırarak.Dünya rekoru kıramadığı 100 metre kelebek finalini, yarışı baştan sona önünde yüzenson anda geçerek, 0.01 saniyelik farkla kazandı.Favori yarışı 200 metre bireysel karışıkta, art arda dört olimpiyatta şampiyon oldu.İlk dünya rekorunu 15 yaş 9 aylıkken katıldığı Amerikan Bahar Şampiyonası 200 kelebek yarışında kırdı. Adı "" olarak yazıldı.Spor yaşamında kırdığı dünya rekoru sayısı 39.İki kitabı yayımlandı. "" adını verdiğikitabında spor yaşamı hikaye edilirken,"'" ta ise antrenmanları, yarışmadönemleri ve derecelerini daha teknik birdille anlattı.Kitaplarında, elde ettiği başarıların şans eseri olmadığını, performans gelişiminin yanı sıra özgüvenini arttıracak, stresini azaltacak, ona duygusal dinginlik sağlayacak egzersizler yaptığını söylüyordu.İşte tam da can alıcı nokta burası..Bu egzersizlerden birincisiAntrenörü Bob Bowman'ın isteği üzerine belirlemeye başladığı hedef derecelerini önceleri bir kağıda yazıp gösterirmiş, Hocasına.Zamanla bilgisayarından e-posta yolu ile paylaşmaya başlamış. Antrenörü ile arasındaki bu iletişim yıllarca sır olarak kalmış.Hedef derecelerine; iyi yüzemediği, kendini kötü ve yorgun hissettiği, mızmızlandığı anlarda, toparlanmak için göz atarmış.13 yaşına geldiğinde antrenörü Bowman ona hedef belirleme konusunda destek olmaya başlamış. Birlikte üç yarış seçip, Amerikan yaş gurubu rekorlarına yakın dereceleri "Hedef" yapmışlar.O yaz, Orlando'da katıldığı Amerikan gençler şampiyonasında hiç yarış kazanamamış ama, 200 kelebek ile 400 karışıkta belirlediği dereceleri salisesine kadar tutturmuş.1500 serbesti ise hedefinden 0.08 saniye daha yavaş bitirmiş.Phelps, doğuştan sahip olduğu bi tür beden saatine sahip olduğuna inanıyor.İkinci önemli egzersizi iseBowman, Phelps'in annesine bu konuylailgili bir kitap vererek öğrencisiniyönlendirmeye başlamış.Akşamları annesinin kitaptan okuduğu "" egzersizlerini yaparak uykuya dalarmış.13-14 yaşlarına geldiğinde, Bob Bowman zihnini boşalttığı zamanlarda, yarışları hayalinde canlandırmasını istemiş.Bunun video izlemeye benzeyeceğini söylemiş.Zaman içinde hem kendini yarışırken hayal etmeyi öğrenmiş. Hem de, yarışların her bölümünü hayal etmenin ötesinde karşılaşabileceği sorunları ve göstereceği tepkileri bile kurgulayabilmiş.(Mustafa Denizli'nin genç yaşında başarıya ulaşmasının arkasında "Maçı bir gece evvel hayalinde oynama gücü"nün olduğunu hatırlayın.) Bowman, Phelps'in start tahtasına, yarışı kafasında onlarca kez yüzmüş olarak çıktığını söylüyor.Düzenli olarak yaptığı bu iki çalışma ilginç bir olay yaşamasına sebep olmuş.Phelps, Beijing öncesindeki zihinsel çalışmalarında skorbordda sıklıkla 3:07 görmeye başlamış.Yüzmede hiç bir yarışın derecesine karşılık gelmeyen 3.07'yi Bowman'a sorduğunda:" cevabını almış.Bowman, "eklemiş cevabına. Kendisine ait 4:08:26'lıkdünya rekorundan 5 saniye daha hızlı olan4.03'lük derece Phelps'i hayli şaşkına döndürmüş..Önce 2007'de Melbourne'deki dünya şampiyonasında 4:06:22 yüzerek dünya rekorunu yenilemiş. Ardından da 2008'de Omaha'daki Amerikan Olimpiyat Seçmelerinde 4:05:25'e geliştirmiş.Beijing'in ilk finali olan 400 bireysel karışık yarışında ise 4.03.84 ile dünya rekoru kırıp, antrenörü Bowman'ın söylediği dereceyi yüzdüğünde, 300 metreyi hayalinde gördüğünden 0.05 saniyelik farkla 3:07:05'te dönmüş.Bir röportajında, "" söylüyorPhelps.Beş sene boyunca bir gün bile ara vermeden çalıştığını, böylece, her yıl rakiplerinden 52 antrenman fazla yaptığını belirtiyor.Yüzmeyi bıraktıktan sonra zamanını adını taşıyan vakfın faaliyetlerine adamış. Suda güvenlik, eğlenceli havuz etkinlikleri, sağlıklı yaşam ve wellness/Kendini İyi Hissetme eğitimleri veren vakıf, yeterli gelire sahip olmayan başarılı yüzücülerle, engellilere de destek veriyor.

*

Kendi kanalında sporcuların dersler alacağı, meraklıların yeni ve farklı şeyler öğreneceği bilgiler veriyor Barbaros. Ama bunlar başta dedim ya, aslında ".." Yıllar önce Doğan Koloğlu Ağabeyim, ben ve Mustafa Denizli "" derken ne saldırılara uğramıştık.Sonra Kenan Onuk'la NTV'de başlattığımız 90 Dakika'da, "" anlatmıştık.Şimdi Phelps'in "" demesi de birdeğil mi, aslında..Hem de bu salgın günlerinde.. Deneyin.

*

Barbi'nin kanalındaki yeni bölümlerde "Dünyanın en iyi maraton koşucusu Eliud Kipchoge ile kabilesi Kalenjin'in hikayesi" var.. Hem meraklı, hem de bu defa gençler ve büyükler için eBA gibi.. Ekran Başında Eğitim!.

Mesela, VAR sistemi ile ilgili bölüm var ki futbolun içinde olan herkesin izlemesi lazım.

.. ve tabii doğrudan günümüzle ilgili "Corona ve Tokyo Oyunları" bölümü ilginç bilgi ve notlar veriyor.

Bi göz atın derim.

O da çok kolay.. YouTube'a girin.

"Barbaros Talı" yazın ve tıklayın. Bugüne kadarki tüm bölümler karşınıza çıkar..

Beşer, onar dakikalık bölümler..

***



Amerikan Faşoları!..



Amerikan faşoları yeniden hortlamışlar..

"Koronayı Yahudilere bulaştırın" kampanyası açmışlar.. Sosyal medyada haberleşip, bunu nasıl başaracaklarını da birbirlerine anlatıyorlarmış..

"Fırsattan istifade rakibine zarar verme, yok etmeye çalışma" sadece bizde yok yani.. Böyle günlerde bile "Biz" olmayı beceremiyor, insanoğlu..

Peki ne olacak Yahudilere bulaşırsa?.

Hasta olacaklar.. Büyük bir çoğunluğu da iyileşecek. Bu iyileşenlerin kanından yapılan plazma ile o faşolar da tedavi edilecek.

Yani o "Asil ve üstün" Faşo kanına "Yahudi kanı" karışacak!.

***



..ve de Attila Gökçe



Sevgili Attila Gökçe kardeşim de, Şansal Büyüka'ya destek çıkmış "Aykut Kocaman Fener için ideal" tezini desteklemiş.. Ayni gazete, Milliyet'te.. Yani Apti Bey ve Namık Ağabey'in Milliyet'inde..

Gökçe, "Haydi biraz sıkılalım" başlıklı yazısında, Kocaman'ın çok sıkıcı futbol oynattığını kabul ediyor ve de diyor ki..

"Aykut Hoca'nın ciddiyetine, ağır başlılığına ve 'sıkıcı' oyununa ihtiyaç var.."

Futbol, seyir sporu Gökçe.. Sıkıcı oyuna hangi seyircinin ihtiyacı var?. Ekran başında patlıyor millet, Kocaman futbolunu izlerken.. Tribünler de boşalıyor.

Attila'nın bu lafını aklım almadı.. 40 yıldır tanırım. Yıllarca beraber çalıştık, GelişimSpor'da..

En yenilikçi, en yaratıcı, en sürpriz adamlarından biriydi Bab-ı Ali'nin..

O Attila, Fenerbahçe'ye, hem de daha evvel sıkıcı olduğu için kovulan Aykut Kocaman'ı nasıl tavsiye eder?.

Acaba Beşiktaşlı olduğu için mi?.

***



