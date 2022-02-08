Soros, Şi’ye karşı

Açık Toplum Vakfı kurucusu. Milyarder spekülatör. Turuncu devrimlerin foncusu. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. George Soros, uzun zaman sonra kamu karşısında bir konuşma yaptı. Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün etkinliğinde konuşan Soros'un tüm konuşma metnini konuyla ilgili olanların okumasını tavsiye ederim. Zira spekülatör bey bayağı kızgın...

Çin Devlet Başkanı Şi'yi dolaylı olarak Hitler'e, Pekin Olimpiyatları'nı 1936 yılında Berlin'de gerçekleşen olimpiyatlara benzeten Soros, Şi'nin açık toplumların karşısındaki en büyük tehdit olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş ve onu istifaya davet etmiş.

Amerikan üstünlüğü döneminin bittiğini söyleyerek Çin'de geçen sene başlayan emlak krizine de değinen Soros, Çin'e yatırım yapmamaya çağırmayı sürdürmüş. Tayland, Malezya, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkeleri derinden etkileyen 1997 mali krizinin sebebi olarak görülen Soros'un Çin'e adeta savaş açan bir dili benimsemesi, Şi'nin popülaritesini artırmaktan başka bir işe yarar mı, emin değilim.

Çinliler nasıl tepki vermiş diye bakayım dedim; ortalık karışmış. Çin'in devlet medyası China Daily'nin Avrupa Birliği Direktörü Chen Weihua, Soros'un tweet'inin altına direkt "Cehennemin dibine git Soros" yazmış mesela. "Çin yeni yıl başlangıcında Çin'e küfreden Soros'un hak ettiği hiçbir kelime yeterince sert değil" diyerek kendisini savunmuş. Küba'daki Çin Büyükelçisi de benim tezimi doğrularcasına şöyle demiş: "Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu insanlar bizi övseydi, iki kez düşünmemiz gerekirdi." Çin Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Nian Zhen ise lafını hiç esirgememiş ve Soros'u alıntılayıp "Ne kadar aptal bir o. çocuğu" yazmış.

Özel şirketleri ve milyarderleri çeşitli baskı mekanizmalarıyla devlet kontrolü altına alan Şi'nin, Mao'dan sonraki efsanevi lider kabul edilen Deng'in mirasına ihanet ettiğini söyleyen Soros'un, Çin Komünist Partisi içindeki başka kliklere mesaj verme kaygısı taşıdığı aşikâr. Ancak bu aşikârlık, arka planda iş çevirmesiyle ünlü spekülatörün acziyetinin de bir göstergesi midir? Şi'nin ekim ayında tekrar ÇKP Genel Sekreteri seçilerek üçüncü bir dönemi garantilemesinden çekinen Soros, kartlarını açık oynuyor.

Şimdiye dek "Küreselciler koronavirüsü Çin'i büyütmek için çıkardı" analizleri okudunuz. Fakat bu konuşma, söz konusu tezin biraz daha tavzih edilmesini gerektiriyor sanırım. Özetle: Çin'i "kişiye özel AVM'si" haline getiremeyen Soros, devlet kontrolünü hem insan haklarının hem de serbest piyasanın önüne koyan Şi'ye karşı...

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