Halklar ve sistem birbirinden kopuyor mu?

Nasıl güzel ve düşündürücü bir pankart!Tribünün bir ucundan öteki ucuna uzanmış...Filistin davası için Athletic Bilbao taraftarlarının kalbinden kopup gelmiş bir cümle...

***

Bilbao-Arsenal maçından söz ediyorum...Siyonistlerin katlettiği Gazzeliler için tribünlerin ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunduğu anlardan...

***

İspanya'daki lig maçlarında Ossasuna, Alaves, Mallorca taraftarlarının stadyumu inleten Filistin protestolarından da...Fransa'daki, İngiltere'deki maçlarda tribünlere asılan pankartlardan da haberimiz olmadı...Niye?Diyorum ki...

***

Dünya Kupası elemelerinde Norveç kendi sahasında İsrail ile karşılaştı.Uluslararası medya ve siyonizm arasındaki bağ böyle bir şey...Uluslararası spor, eğlence ve kültür kuruluşlarıyla siyonizmin iç içe geçmişliğini uzun uzadıya anlatmaya gerek yok, bunlara bakın anlayın...

***

Bu medya ve algı ağının ( basbayağı şebeke demek lazım ) gücünü hafife almayın!Fakat acı ama nasıl çarpıcı bir gelişmedir ki...şimdi bu ""yı derinden sarstı, sıvaları dökülüyor, duvarları çatlıyor.

***

Daha önce de yazdım, sık sık tekrar edeceğim...

Çağın kavşak noktalarından birine geldik dayandık...

Batı halkları ile devlet düzenleri arasında büyük bir kavganın eşiğindeyiz.

Peki ne olacak?

Elbette sistem kendini korumak için bütün kozlarını oynayacak...

Sıkı durun, dikkatle izleyin!

***



NOT DEFTERİ

Modern insanın elleri ayakları zincirli değil; fakat beyni ve kalbi kilitli. Sırtında değil, ruhunda kırbaçlar. (ÖMER FARUK DÖNMEZ / Hamza)