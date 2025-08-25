25 Ağustos 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar BM’ye söylenecekleri buraya yazamam!
HAŞMET BABAOĞLU
BM’ye söylenecekleri buraya yazamam!

BM’ye söylenecekleri buraya yazamam!

25.08.2025, Pazartesi
Böyle bir dünya düzeninde olacak olan budur...
Adalet bu kadardır...
Merhametin bile Siyonizm tarafından filtrelendiği bir düzen bu...

***

Birleşmiş Milletler'e bağlı gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze'de kıtlık başladığı doğrulanmış...
İçinizden öfkeli bir dalgacılıkla "hadi canım!" dediğinize, eminim.
İsrail'in aç bıraktığı bir halkın halini "kıtlık" olarak değerlendiren ve bunu da marifetmiş gibi etrafa rapor eden heriflere ne diyebiliriz?
"Bu teknik bir terimdir" vesaire savunmalarını geçsinler, asabımızla oynamasınlar...

***

Daha yeni yazmıştım, biliyorsunuz...
İsrail soykırım yaptığını unutturup Gazze'de insanların halini bir "insani yardım meselesi" haline getiriyor diye...
Gelinen son nokta da bu...

***

Niye yazıyorum?
Kendimiz için bir kenarda not olarak kalsın diye...
Hafızamıza kazıyalım da, ilerde bize "insanlık" söylevleri çekerse global elitler, onlara hatırlatalım diye belki...

***

İsrail, Mart ile Temmuz ayları arasında Gazze'ye sadece 20 bin ton gıdanın girmesine izin verdi.
Oysa iki milyon insanın azıcık beslenebilmesi için bile her ay 60 bin tondan fazla gıda girmesi gerek...
Kafamdan atmıyorum; bu rakamlar Dünya Gıda Programı'nın (WFP ) resmi rakamları...
Ve Birleşmiş Milletler bu durumu şöyle tarif ediyor: "Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam ettiği görülüyor."

***

Birleşmiş Milletler bir kişi olsaydı da okkalı bir tokatla kendisine getirseydik falan...
Hepsi boşuna...
Neden?
Hani deyim yerindeyse, bu kurumların fıtratı bu...
Adaletsizliklerin üstünü örtüp etrafı süslemek için varlar.

***

BM'nin kıtlık raporunun yayınlandığı gün...
İsrail askerleri ve yerleşimciler Gazze'nin sınırında ziyafet sofraları kurdular, yemekler yediler ve hallerini sosyal medyaya aktardılar...
Öyle bir manzaraydı ki...
Bütün halklar utançtan yerin dibine girdi; devletler ve kurumlar ise gözlerini kapattı...
Susuyorum...
Söz tükendi zaten.
Duygular anlamını kaybetmek üzere...

***


NOT DEFTERİ
Yanılgım bireysel zaferlere fazla bel bağlamış olmaktı... Bugün her şeyimi geri verdiler ama ben artık yoktum. ( ROMAIN GARY / Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı )

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kim kandırdı bizi? 24.08.2025 Pazar
Haftanın notları: Eğlenmeye değil, neşeye muhtacız 23.08.2025 Cumartesi
Barış palavrası, savaş gerçeği 22.08.2025 Cuma
İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 Perşembe
Orada açık açık pazarlık, burada beden dili! 19.08.2025 Salı
Hınç 18.08.2025 Pazartesi
Yorgun yazlıklar ve gelip geçmek 17.08.2025 Pazar
Yanlış, yanlıştır, bulandırmayın! 16.08.2025 Cumartesi
Yeni Ortadoğu 15.08.2025 Cuma
Yaşta değil tamam da, başta mı peki? 14.08.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör