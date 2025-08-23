Bazen TV'lerde karşıma çıkıyor...Şarkıcı, tiyatrocu, sinemacı konukların bulunduğu programlarda şöyle şeyler söyleniyor:Ardından kahkahalar ve "Çok doğruvallahi" nidaları geliyor.Nasıl yani! Yahu hayatınız eğlence zaten, diye mırıldanıyorum onları izlerken...Bir şeyler yine de yerli yerine oturmuyor mu?Hatta bazen gürültülü patırtılı eğlenme hâlidandır.

***

Neşesiziz, yavaş yavaş neşemizi kaybediyoruz,

***

Neşe, en derinde hayata, insanlara, geleceğe güven duymaktır.Eğlence mi? Biliyorsunuz aslında...Niye insanlar bir "eğlence"nin ardından birbirlerine sorup dururlar:Eksiği hissediyorlar çünkü...Tatmin bir türlü gerçekleşmiyor.

***

Şimdi eğitim dönemine yaklaştık ya...TV'lerde ve Youtube'dabaşlıklısohbetler çoğaldı.Şimdi bana kızacaksınız ama konuşmacıların çoğununten haberleri yok.Hâlâ eski kriterlere göre üniversitede bölüm falan öneriyorlar.Cümlelerinin içindeterimi geçmese, 90'larda kaldıkları şıp diyeanlaşılır, öyle bir tuhaflık.Peki tavsiyelerini sundukları gençleri tanıyorlar mı?Tamam! Tamam! Sustum.

***

Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden biri olan Palo Alto Networks, İsrail'in en büyük bilgi güvenliği şirketi CyberArk'ı bünyesine katmış...25 milyar dolarlık muazzam bir satın alma operasyonu...CyberArk denilen yapının kurucusu Udi Mokady doğrudan askeri istihbarat uzmanı olarak yetişmiş biriydi.Bilişim medyası bu yolladaha da güçlendiğini iddia ediyor...

***

Hep yazıyorum...Yaz plaj ve güneşten ibaret bir mevsim değildir. Bunlar insanlık serüveninde topu topu 150 yıllık bir hikâye!Yaz mevsimini gerçekten seven biri, onu her şeyden önce akşamlarıyla seviyordur.Akşamlarının değerini bilin.